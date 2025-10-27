Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki. Szykuje się duża zmiana

Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki. Prognozowane opady Źródło: Ventusky.com

Polska znajduje się pod wpływem wielkiego wiru niżowego z kilkoma centrami nad Północnym Atlantykiem i Skandynawią. Związane z niżem fronty atmosferyczne z kłębiącymi się chmurami i przelotnymi opadami deszczu przemieszczają się nad krajem z zachodu na wschód. Układ wciąż tłoczy z północy chłodne i wilgotne masy powietrza polarnego, obejmujące większą część Europy. Ciepło zaczyna już nacierać od południowego zachodu. Do Polski zacznie wkraczać w środę, gdy ciśnienie atmosferyczne będzie rosnąć w związku z rozwojem nad południową Europą rozległego wyżu, sięgającego również do centrum Europy. W czwartek jednak w obszar wyżowy wbić się ma zatoka niżowa z kolejnym frontem, niosącym okresami niewielki deszcz i powstrzymującym na chwilę napływ ciepła z południa.

We wtorek zachmurzenie okaże się kłębiaste duże z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Na północnym wschodzie niewykluczone są burze. Na termometrach zobaczymy od 8 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 9 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę, a w górach do 80-100 km/h.

Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki. Prognozowana temperatura Źródło: Ventusky.com

Pogoda wtorek, środę i czwartek

Środa zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami, a na południowym zachodzie - rozpogodzeniami. Ale jeszcze na północy i wschodzie okresami spadnie do 5 l/mkw. Termometry pokażą od 10 st. C na Podlasiu, przez 12 st. C w centralnej Polsce, do 14 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Wiatr okaże się zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-60 km/h.

W czwartek możemy spodziewać się zachmurzenia kłębiastego umiarkowanego i dużego. Pojawią się przelotne opady deszczu do 5 l/mkw., bez opadów będzie tylko na południowym wschodzie. Termometry pokażą od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 50-70 km/h, w górach do 90 km/h.

Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki

W piątek Polska ponownie znajdzie się w zasięgu wyżu znad Bałkanów, w którym rozwinie się klin ciepła sięgający do Bałtyku. Z piątku na sobotę ciśnienie zacznie spadać, gdyż od zachodu środkową Europę zacznie obejmować wielki niż, rozciągnięty od Arktyki po Hiszpanię. Nad krajem przemieści się słabo aktywny front z niewielkimi opadami deszczu. W sobotę cała Polska będzie już w zasięgu niżu, który ma wspomóc napływ ciepłego powietrza z południa. Kłębić się mają chmury, ale bez deszczu. Za to temperatura w centrum i na południu kraju ma przekroczyć 15 st. C.

W nocy z soboty na niedzielę zacznie wkraczać od zachodu nad Polskę umiarkowanie aktywny front. Do niedzielnego popołudnia ma stopniowo obejmować zachodnie i północne regiony kraju, do wieczora również centrum - pogorszy pogodę. Ale przed frontem w utrzymującym się strumieniu ciepła z południa temperatura na południu Polski zbliży się do 20 stopni, czemu sprzyjać może nieco silniejszy, południowy wiatr. Dopiero po weekendzie przyjść ma ochłodzenie.

Odchylenie temperatury w weekend może w najcieplejszym momencie wynieść nawet 10-12 stopni powyżej normy na zachodzie, południu i w centrum kraju. Ostatnio tak silny napływ ciepła nad Polskę na początku listopada miał miejsce w 2018 roku. Wówczas temperatura na południu kraju przekroczyła 20 stopni. Wtedy odnotowano 22 st. C w Tarnowie, 21 stopni w Rzeszowie, Lesku i Nowym Sączu oraz 20 stopni w Krośnie, Bielsku-Białej i Raciborzu. W centrum kraju temperatura wzrosła do 16-18 stopni. Nawet na północy, na Pomorzu, miejscami było 15-16 st. C.

Odchylenie temperatury powyżej normy po południu na 1 listopada Źródło: ECMWF/tropicaltidbits.com

Pogoda na piątek

Zachmurzenie w piątek okaże się kłębiaste umiarkowane i duże. Na termometrach zobaczymy od 11 st. C na Podlasiu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16-17 st. C na Śląsku. Nadciągnie południowo-wschodni, umiarkowany wiatr, nad morzem - dość silny.

Pogoda na 1 listopada - Prognoza na Wszystkich Świętych

Sobota przyniesie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Początkowo na Podlasiu możliwy jest słaby deszcz. Temperatura wyniesie od 11 st. C na Podlasiu, przez 14-15 st. C w regionach centralnych, do 17-18 st. C na południu. Powieje na ogół południowo-wschodni, umiarkowany wiatr, okresami dość silny, w porywach osiągnie do 50-60 km/h.

Pogoda na 2 listopada - Prognoza na Zaduszki

Niedziela zapowiada się z zachmurzeniem kłębiastym umiarkowanym, wzrastającym od zachodu do dużego. Na zachodzie i północy kraju, a pod wieczór również w centrum, wystąpią opady deszczu do 10-15 l/mkw. Termometry pokażą od 12-13 st. C na północy, przez 15-16 st. C w centrum kraju, do 17-19 st. C na południu. Powieje na ogół południowy, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50-60 km/h.

