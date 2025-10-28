Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na jutro - środa, 29.10. Przejaśni się i rozpogodzi. Uwaga na wiatr

Jesień, deszcz, chłodno, liście
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na środę 29.10. O ile w nocy miejsc z opadami deszczu będzie wiele, w środę aura poprawi się na dużym obszarze kraju. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 10-15 stopni. Silniej powieje.

W nocy będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami na zachodzie i południu kraju. Na Ziemi Lubuskiej opady zanikną, na pozostałym obszarze okresami będzie padało. Suma opadów wyniesie do 5-10 litrów na metr kwadratowy. W najchłodniejszym momencie nocy będzie od 4 stopni na Suwalszczyźnie, przez 6-7 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Mazowszu. Wiatr, południowo-zachodni i zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje z prędkością do 50-70 kilometrów na godzinę. Wysoko w górach wiatr osiągnie prędkość do 80-100 km/h.

Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - środa, 29.10

W środę czeka nas pochmurna aura z większymi przejaśnieniami, a na południowym zachodzie nawet z rozpogodzeniami, ale jeszcze na północnym wschodzie i wschodzie kraju okresami popada deszcz o natężeniu do 5 l/mkw. Termometry pokażą od 10 st. C na Warmii i Podlasiu, przez 12 st. C w centrum kraju, do 15 st. C w Małopolsce. Wiatr, zachodni i południowo-zachodni, będzie umiarkowany i dość silny. W porywach na północy osiągnie prędkość do 50-60 km/h.

Prognoza pogody na środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo - środa, 29.10

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 60 do 80 procent. Warunki biometeo będą niekorzystne na północnym wschodzie i krańcach wschodnich, korzystne na południowym zachodzie kraju, a w pozostałych regionach - neutralne.

Warunki biometeo w środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Zachmurzenie duże z opadami deszczu. Temp. min. 6 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 983 hPa

Pogoda na jutro - Warszawa

Pochmurno i okresami deszcz. Temp. maks. 9 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 990 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, okresami deszcz, niewykluczona burza. Temp. min. 6 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pochmurno i okresami deszcz. Temp. maks. 10 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 997 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Zachmurzenie duże z opadami deszczu. Temp. min. 7 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, o północy 986 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pochmurno i okresami deszcz. Temp. maks. 10 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 993 hPa

Pogoda na noc - Wrocław

Zachmurzenie duże z opadami deszczu. Temp. min. 7 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 986 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pochmurno z przejaśnieniami i okresami deszcz. Temp. maks. 11 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 992 hPa

Pogoda na noc - Kraków

Zachmurzenie duże z opadami deszczu. Temp. min. 6 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 975 hPa

Pogoda na jutro - Kraków

Pochmurno i okresami deszcz. Temp. maks. 10 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 983 hPa.

Warunki drogowe w środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: map

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com

