Prognoza

Pogoda na jutro - sobota, 20.09. Będzie nawet 30 stopni

Późne lato, jesień, gorąco
Prognoza pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro - sobota, 20.09. Noc będzie pogodna. W dzień zrobi się upalnie. W przeważającej części kraju będzie słonecznie.

Noc będzie pogodna, tylko na północnym wschodzie kraju wystąpi więcej chmur i miejscami spadnie słaby deszcz. Temperatura minimalna wyniesie od 12-13 stopni Celsjusza na Podlasiu, Podkarpaciu, Wyżynie Śląskiej i w Małopolsce, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr południowy i zachodni, umiarkowany. Na północy i wschodzie będzie on okresami dość silny, w porywach do 50 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Prognoza na jutro - sobota, 20.09

W sobotę w Polsce będzie słonecznie, tylko na północy i północnym wschodzie kraju pojawi się więcej chmur kłębiastych. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C na Suwalszczyźnie, przez 27-28 st. C w centrum kraju, do 30 st. C miejscami na Śląsku i Przedgórzu Sudeckim. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, okresami silniejszy. W porywach będzie on wiał z prędkością do 50 km/h.

Prognoza na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dostawa z Wysp Zielonego Przylądka. To prawdziwa gratka!

Arleta Unton-Pyziołek

Warunki biometeo na sobotę

Wilgotność powietrza w ciągu dnia będzie dość niska - poniżej 50 procent. Tam, gdzie będzie więcej chmur, głównie na krańcach północnych, północno-wschodnich, wilgotność wyniesie powyżej 50 procent. Warunki biometeorologiczne w całym kraju będą korzystne.

Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Prognoza na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie 14 stopni Celsjusza. Powieje wiatr zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, o północy osiągnie wartość 1011 hPa.

Prognoza na jutro - Warszawa

Sobota w Warszawie będzie pogodna. Temperatura maksymalna nie przekroczy 28 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany. CIśnienie będzie lekko spadać, w południe wyniesie 1007 hPa.

Prognoza na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 14 st. C. Nadciągnie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie rosło, o północy osiągając wartość 1021 hPa.

Prognoza na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Sobota będzie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pogodna. Termometry pokażą maksymalnie 26 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1016 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocne niebo nad Poznaniem będzie pogodne. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 15 st. C. Powieje wiatr południowy, umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, o północy wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W sobotę będzie pogodnie. Słupki rtęci nie przekroczą 28 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pogodna. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 16 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowy, umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, o północy wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Sobota we Wrocławiu będzie pogodna. Temperatura maksymalna wyniesie 30 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie spadać, w południe osiągnie wartość 1004 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie w nocy będzie pogodnie. Termometry pokażą co najmniej 13 st. C. Odczuwalny będzie południowo-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie rosło, o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W sobotę w Krakowie będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 29 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 995 hPa.

Powrót ulew i gorąca. Tu mogą pojawić się ostrzeżenia

Powrót ulew i gorąca. Tu mogą pojawić się ostrzeżenia

Przed nami mocne wejście jesieni

Przed nami mocne wejście jesieni

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

