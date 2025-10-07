Warunki biometeo we wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

We wtorek wystąpi duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, szczególnie na północy i północnym zachodzie kraju. W centrum, na wschodzie i południu okresami popada deszcz do 5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 10-11 stopni Celsjusza na Wyżynie Śląskiej i w Małopolsce, przez 13-14 st. C w centrum kraju, do 16-17 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje z kierunków północnych, będzie umiarkowany.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od poniżej 70 do ponad 90 procent. W całym kraju odczujemy chłód. Warunki biometeo będą neutralne w północnej połowie kraju, niekorzystne - w południowej połowie.

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka wtorek z dużym zachmurzeniem z niewielkimi przejaśnieniami, możliwe są jeszcze słabe, przelotne opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 14 st. C. Wiatr północno-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na wtorek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozuje się duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna sięgnie 15 st. C. Wiatr północno-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1022 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Wtorek w Poznaniu upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Wiatr północno-zachodni, powieje umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We wtorek we Wrocławiu wystąpi duże zachmurzenie, niewykluczony jest słaby deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 14 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

We wtorek w Krakowie wystąpi duże zachmurzenie z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 st. C. Wiatr zachodni i północny, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 993 hPa.

