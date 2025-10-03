Pogoda na piątek Źródło: tvnmeteo.pl

W prawie całej Polsce piątek upłynie pod znakiem pogodnego nieba. Jedynie po południu trochę więcej chmur pojawi się we wschodnich regionach. Termometry pokażą maksymalnie od 10 stopni Celsjusza na wschodzie kraju, poprzez 12 st. C w centralnej Polsce, do 15 st. C na zachodzie. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.

Warunki biometeo - piątek, 3.10

Wilgotność powietrza w całej Polsce ma kształtować się na poziomie około 50 procent. We wszystkich regionach poczujemy chłód, ale warunki biometeo okażą się korzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Dzień w Warszawie rozpocznie się od umiarkowanego zachmurzenia, ale po południu przejściowo zmieni się ono w duże. Temperatura maksymalna wyniesie 11 st. C. Wiatr ze wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spadać, w południe osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek mieszkańcy Gdańska, Gdyni i Sopotu muszą przygotować się na umiarkowane zachmurzenie, które po południu przejściowo wzrośnie do dużego. Na termometrach pokaże się maksymalnie 11 st. C Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie maleje, w południe wyniesie 1027 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W piątek w Poznaniu zaznaczy się małe i umiarkowane zachmurzenie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 13 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie się zmniejsza, w południe osiągnie 1015 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Piątkowe niebo nad Wrocławiem będzie zachmurzone w małym i umiarkowanym stopniu. Temperatura osiągnie maksymalnie 14 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W piątek mieszkańców Krakowa przywita umiarkowane zachmurzenie, ale po południu przejściowo stanie się duże. Termometry pokażą maksymalnie 11 st. C. Wiatr ze wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie maleje, w południe osiągnie 997 hPa.

