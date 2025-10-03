Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na dziś - piątek, 3.10. Chłodny dzień z korzystnym biometem

|
pogoda jesien slonce shutterstock_2349726627
Pogoda na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Piątek, 3.10 zapowiada się pogodnie, ale w niektórych częściach kraju w ciągu dnia pokaże się więcej chmur. Choć odczujemy chłód, to warunki biometeo wpłyną korzystnie na nasze samopoczucie.

W prawie całej Polsce piątek upłynie pod znakiem pogodnego nieba. Jedynie po południu trochę więcej chmur pojawi się we wschodnich regionach. Termometry pokażą maksymalnie od 10 stopni Celsjusza na wschodzie kraju, poprzez 12 st. C w centralnej Polsce, do 15 st. C na zachodzie. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.

Pogoda na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo - piątek, 3.10

Wilgotność powietrza w całej Polsce ma kształtować się na poziomie około 50 procent. We wszystkich regionach poczujemy chłód, ale warunki biometeo okażą się korzystne.

Warunki biometeo w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Dzień w Warszawie rozpocznie się od umiarkowanego zachmurzenia, ale po południu przejściowo zmieni się ono w duże. Temperatura maksymalna wyniesie 11 st. C. Wiatr ze wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spadać, w południe osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek mieszkańcy Gdańska, Gdyni i Sopotu muszą przygotować się na umiarkowane zachmurzenie, które po południu przejściowo wzrośnie do dużego. Na termometrach pokaże się maksymalnie 11 st. C Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie maleje, w południe wyniesie 1027 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W piątek w Poznaniu zaznaczy się małe i umiarkowane zachmurzenie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 13 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie się zmniejsza, w południe osiągnie 1015 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Piątkowe niebo nad Wrocławiem będzie zachmurzone w małym i umiarkowanym stopniu. Temperatura osiągnie maksymalnie 14 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W piątek mieszkańców Krakowa przywita umiarkowane zachmurzenie, ale po południu przejściowo stanie się duże. Termometry pokażą maksymalnie 11 st. C. Wiatr ze wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie maleje, w południe osiągnie 997 hPa.

"Widok jak z bajki" na Śnieżce

"Widok jak z bajki" na Śnieżce

Polska
Zanosi się na jakieś termiczne szaleństwo. Jak ciepło może być w październiku

Zanosi się na jakieś termiczne szaleństwo. Jak ciepło może być w październiku

Arleta Unton-Pyziołek
Warunki drogowe w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mazur Travel / Shutterstock.com

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
