Prognoza

Pogoda na 5 dni. Nadchodzą ładne i ciepłe dni. W weekend przyjdzie zmiana

|
Jesień, pogoda, słońce
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Pogoda w Polsce. Dzięki wpływowi rozległego wyżu w nadchodzących dniach będzie pogodnie i ciepło. Korzystanie z przyjemnej aury jedynie miejscami nieco utrudni silny wiatr. Zmiana pogody czeka nas dopiero w weekend.

Polska dostała się pod wpływ rozległego, pogodnego wyżu Vianelde z dwoma centrami: nad Bałkanami i Ukrainą. Z południowego zachodu płyną wolno ciepłe, łagodne masy powietrza pochodzące z rejonu Hiszpanii.

Pogoda na środę

W środę rano miejscami wystąpią mgły. W dzień będzie pogodnie - przejściowo więcej chmur pojawi się tylko na północy i północnym wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z południa będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale nad morzem - silniejszy.

Arleta Unton-Pyziołek

Pogoda na czwartek i piątek

W kolejnych dniach w Polsce utrzyma się wpływ wyżu rozciągniętego nad południowo-wschodnią i wschodnią Europą. Kraj pozostanie w strumieniu ciepłego powietrza wolno płynącego znad południowej Europy. Temperatura może miejscami przekroczyć 15 st. C.

Czwartek zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11-12 st. C na Ziemi Lubuskiej, Kujawach oraz Warmii i Podlasiu, przez 14 st. C w centrum, do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu, na wschodzie podmuchy będą okresami silniejsze.

W piątek czeka nas słoneczna aura. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 11 st. C na Podlasiu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu, ale na zachodzie może chwilami powiać silniej.

Prognozowane opady w kolejnych dniach
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę i niedzielę ciśnienie atmosferyczne spadnie, gdyż do Polski zbliży się płytka zatoka niżowa. Spowoduje ona wzrost zachmurzenia, miejscami do dużego, oraz formowanie się mgieł.

W sobotę w większości kraju spodziewana jest słoneczna pogoda - pochmurnie będzie tylko na północy. Temperatura osiągnie maksymalnie od 11 st. C na Podlasiu, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.

Niedziela przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum, do 12 st. C na południowym zachodzie. Wiatr z południowego zachodu okaże się słaby i umiarkowany.

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

