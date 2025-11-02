Logo TVN24
Pogoda na 16 dni. Temperatura inna niż zwykle o tej porze roku

|
Źródło: tvnmeteo.pl
Początek miesiąca zaskoczył nas wysokimi temperaturami. To wcale nie koniec wysokich wartości na termometrach - aura co najmniej przez tydzień będzie cieplejsza od przeciętnej w listopadzie. Sprawdź szczegóły w 16-dniowej, długoterminowej prognozie pogody prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.

Za nami nietypowo ciepły początek listopada - na południu Polski w sobotę i w niedzielę termometry wskazały prawie 20 stopni. Po tym ciepłym weekendzie napłynie do nas co prawda chłodniejsze powietrze, ale w tej sytuacji nawet kilkustopniowy spadek temperatury nie oznacza, że czeka nas zimna pogoda.

Niezbyt dotkliwy chłód, o którym mowa, w poniedziałek przybędzie z północnego zachodu kontynentu, ale jednocześnie chwilę później będzie spychany przez cieplejsze powietrze napierające z zachodu. Przemieszczanie się tej cieplejszej masy powietrza będą wspólnie wymuszać atlantycki niż (w tej roli były huragan Melissa) oraz wyż, który najpierw będzie nad Alpami, a później przesunie się nad Bałkany (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni. Sytuacja baryczna w Europie
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni. Pogoda na 11 listopada

Po weekendzie temperatura będzie niższa niż była w sobotę i w niedzielę, ale nadal będzie ciepło jak na listopad i aż do najbliższej soboty możemy spodziewać się nawet 14-15 stopni. Później powoli, ale systematycznie będzie robić się chłodniej i w czasie przedłużonego weekendu ze Świętem Niepodległości na termometrach zobaczymy nie więcej niż 11-12 stopni.

Kolejne dni będą jeszcze chłodniejsze, co znaczy, że po 13 listopada temperatura nie będzie przekraczać 10 stopni, a na wschodzie i północy kraju obniży się do 3-4 stopni. 

Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.

Autorka/Autor: Tomasz Wasilewski

Tomasz Wasilewski
Prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl
