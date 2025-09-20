Nadciąga skwar. Alarmy IMGW dla sześciu województw

Prognoza na sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW - upał

Alarmy pierwszego stopnia przed upałem zostały wydane dla województw:

lubuskiego , dla powiatów: żarskiego, żagańskiego, zielonogórskiego, Zielona Góra, nowosolskiego, wschowskiego;

wielkopolskiego , dla powiatów: wolsztyńskiego, leszczyńskiego, Leszno, gostyńskiego, rawickiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, kępińskiego;

dolnośląskiego , dla całego obszaru poza powiatami: karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, kłodzkim;

opolskiego ;

śląskiego , dla całego województwa poza powiatami: kłobuckim, częstochowskim, Częstochowa, myszkowskim, zawierciańskim;

małopolskiego, dla powiatów: chrzanowskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, krakowskiego, Kraków, wielickiego, myślenickiego, proszowickiego, bocheńskiego, brzeskiego, tarnowskiego, Tarnów, dąbrowskiego.

Miejscami prognozuje się upał. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze wyniesie od 28 do 30 stopni Celsjusza.

Alarmy będą w mocy w sobotę w godzinach 13-18. Na części obszaru ostrzeżenie może być kontynuowane o jeden dzień.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Burza - zasady bezpieczeństwa Źródło: RCB