Uwaga na gęste mgły. Sprawdź, gdzie zachować ostrożność

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, po nocnych przejaśnieniach i rozpogodzeniach utworzyły się mgły. Ograniczają widzialność do: 50 metrów w Lesznie, do 100 metrów w Słubicach, Jeleniej Górze, Lesku, do 200 metrów w Kłodzku i Nowym Sączu, do 300 metrów w Szczecinie, Zielonej Górze, do 400 metrów we Wrocławiu, do 500 metrów w Chojnicach. Zjawiska mogą powodować utrudnienia w komunikacji.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia i prognozę zagrożeń.

Ostrzeżenia IMGW - gęste mgły

Alarmy pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim ;

pomorskim , poza powiatami wschodnimi;

dolnośląskim , w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, Jelenia Góra, karkonoskim, lwóweckim, lubańskim;

lubuskim, w powiatach: gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, słubickim, sulęcińskim, krośnieńskim.

W powyższych regionach prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami będzie ograniczona do 100 metrów. Ostrzeżenia ważne będą do godziny 10 w piątek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.