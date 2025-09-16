Burze, silny wiatr, ulewy. IMGW wydał ostrzeżenia

Pogoda w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed burzami

Żółte alarmy przed burzami obowiązują w województwach:

śląskim , w jego południowej połowie;

małopolskim , poza powiatami: olkuskim i miechowskim;

warmińsko-mazurskim, we wszystkich powiatach z wyjątkiem braniewskiego i elbląskiego.

Burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu, których suma wyniesie od 20 do 35 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru, których prędkość może wynieść do 75 km/h.

Alarmy obowiązują do godziny 11 we wtorek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu

Żółte alarmy przed intensywnymi opadami deszczu wydano w województwie podkarpackim. Obowiązują one wszędzie, poza powiatami stalowowolskim i tarnobrzeskim.

Suma opadów deszczu wyniesie tam od 30 do 40 l/mkw.

Ostrzeżenia pozostają będą mocy od godziny 8 do 16 we wtorek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed silnymi wiatrem

Żółte alarmy przed silnym wiatrem obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, sławieńskim;

pomorskim, w powiatach: puckim, wejherowskim, lęborskim, słupskim.

Wiatr osiągnie prędkość do 50 km/h - w porywach do 75 km/h. Będzie wiał z południowego zachodu. Lokalnie mogą pojawić się burze.

Ostrzeżenia obowiązują od godziny 12 we wtorek do północy.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.