Burze, silny wiatr, ulewy. IMGW wydał ostrzeżenia

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed burzami
Żółte alarmy przed burzami obowiązują w województwach:
- śląskim, w jego południowej połowie;
- małopolskim, poza powiatami: olkuskim i miechowskim;
- warmińsko-mazurskim, we wszystkich powiatach z wyjątkiem braniewskiego i elbląskiego.
Burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu, których suma wyniesie od 20 do 35 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru, których prędkość może wynieść do 75 km/h.
Alarmy obowiązują do godziny 11 we wtorek.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu
Żółte alarmy przed intensywnymi opadami deszczu wydano w województwie podkarpackim. Obowiązują one wszędzie, poza powiatami stalowowolskim i tarnobrzeskim.
Suma opadów deszczu wyniesie tam od 30 do 40 l/mkw.
Ostrzeżenia pozostają będą mocy od godziny 8 do 16 we wtorek.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed silnymi wiatrem
Żółte alarmy przed silnym wiatrem obowiązują w województwach:
- zachodniopomorskim, w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, sławieńskim;
- pomorskim, w powiatach: puckim, wejherowskim, lęborskim, słupskim.
Wiatr osiągnie prędkość do 50 km/h - w porywach do 75 km/h. Będzie wiał z południowego zachodu. Lokalnie mogą pojawić się burze.
Ostrzeżenia obowiązują od godziny 12 we wtorek do północy.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: jzb/dd
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock