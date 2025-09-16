Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Burze, silny wiatr, ulewy. IMGW wydał ostrzeżenia

Burza, ciemne chmury, pioruny
Pogoda w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia meteorologiczne. Synoptycy alarmują przed burzami, intensywnymi opadami deszczu oraz silnym wiatrem, które mają pojawić w części kraju. Sprawdź, gdzie mieć się na baczności.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed burzami

Żółte alarmy przed burzami obowiązują w województwach:

  • śląskim, w jego południowej połowie;
  • małopolskim, poza powiatami: olkuskim i miechowskim;
  • warmińsko-mazurskim, we wszystkich powiatach z wyjątkiem braniewskiego i elbląskiego.

Burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu, których suma wyniesie od 20 do 35 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru, których prędkość może wynieść do 75 km/h.

Alarmy obowiązują do godziny 11 we wtorek.

Pochmurno, deszczowo i chłodno
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pochmurno, deszczowo i chłodno

Prognoza

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu

Żółte alarmy przed intensywnymi opadami deszczu wydano w województwie podkarpackim. Obowiązują one wszędzie, poza powiatami stalowowolskim i tarnobrzeskim.

Suma opadów deszczu wyniesie tam od 30 do 40 l/mkw.

Ostrzeżenia pozostają będą mocy od godziny 8 do 16 we wtorek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed silnymi wiatrem

Żółte alarmy przed silnym wiatrem obowiązują w województwach:

  • zachodniopomorskim, w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, sławieńskim;
  • pomorskim, w powiatach: puckim, wejherowskim, lęborskim, słupskim.

Wiatr osiągnie prędkość do 50 km/h - w porywach do 75 km/h. Będzie wiał z południowego zachodu. Lokalnie mogą pojawić się burze.

Ostrzeżenia obowiązują od godziny 12 we wtorek do północy.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Autorka/Autor: jzb/dd

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognozaprognoza pogodydeszczburzawiatr
Czytaj także:
Burza, piorun, błyskawica, wyładowania
Gdzie jest burza? Tu trzeba uważać
Polska
Pochmurno, chłodniej
Pochmurno, deszczowo i chłodno
Prognoza
Upał w Sydney
Ten raport to "sygnał ostrzegawczy" dla Australii
Świat
Noc, opady deszczu, burze
Burze, ulewy. Wiele regionów z alarmami
Prognoza
Skutki powodzi w Indiach
Zalane domy, paraliż miast. Wojsko pomaga mieszkańcom
Świat
Burza, noc
Gdzie jest burza? Front przemieszcza się po Polsce
Polska
Deszczowa noc, Kraków
Noc z opadami, ale i przejaśnieniami
Prognoza
Pogodnie, słonecznie
Napłynie do nas chłód
Prognoza
Aligator albinos świętuje swoje 30 urodziny
Na wolności mógł zginąć. Właśnie skończył 30 lat
Świat
Burza, piorun, deszcz
Alert RCB. "Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr"
Prognoza
Jedna z pomalowanych wiewiórek
Ktoś pomalował wiewiórki. Szukają go
Świat
Do Polski wkracza klin ciepła znad Afryki - prognoza temperatury po południu 20 września
"Szalona dynamika pogody". Od 30 stopni do przymrozków
Arleta Unton-Pyziołek
Zorza w Dębkach
Światła Północy pomalowały niebo nad Polską
Polska
Mrówka Odontomachus simillimus, jeden z gatunków występujących na Fidżi
"Zagłada owadów" w turystycznym raju
Nauka
Burzowo, pochmurno
Pochmurny, miejscami chłodny początek tygodnia
Prognoza
Smog
Smog zabija co roku nawet 40 tysięcy Polaków
Polska
Deszcz, ulewa, noc
Tu w nocy będzie deszczowo
Prognoza
Wody Lough Neagh są zielone od glonów
Największe jezioro Wielkiej Brytanii "umiera na naszych oczach"
Świat
Burza, ulewa
Gdzie jest burza? Nadal kłębią się ciemne chmury
Polska
Jedno z tornad zaobserwowanych w Utah
Tornada zmiotły domy z powierzchni ziemi
Świat
Zalane ulice w Brodnicy
Ulewy nad Polską. Zalane drogi, woda na posesjach
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: szykuje się gorące pożegnanie lata
Prognoza
Orka z martwym młodym (wrzesień 2025)
Płynęła z martwym młodym. Przejmujący widok na morzu
Świat
Madagaskar, las
Na czwartej największej wyspie świata nasiona się kurczą
Nauka
Chiny grad Pekin
Pogoda w stolicy popsuła się nagle
Świat
Opady
Te mapy pokazują, jak będą wędrować opady i burze
Prognoza
Orki atakują łodzie
Orki zaatakowały jachty u wybrzeży Portugalii. Jeden zatopiły
Świat
Będzie pochmurno i deszczowo
Przed nami chłodny, miejscami deszczowy dzień
Prognoza
Burza, noc, pioruny, Polska
Gdzie jest burza? Kłębią się ciemne chmury
Polska
Kometa SWAN25B
Jest jasna, ma długi warkocz i widać ją z Ziemi. Oto SWAN25B
Nauka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica