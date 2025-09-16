Logo TVN24
Polska

Z ISS na polskie uczelnie. Uznański-Wiśniewski rusza w trasę

Sławosz Uznański-Wiśniewski
Sławosz Uznański-Wiśniewski o trasie po polskich uczelniach
Źródło: PAP
Sławosz Uznański-Wiśniewski rusza w trasę po polskich uczelniach i szkołach. Astronauta odwiedzi placówki w 17 miastach. Wraz z innymi naukowcami poprowadzi wykłady, warsztaty i pokazy technologii.

26 czerwca tego roku Sławosz Uznański-Wiśniewski stał się pierwszym Polakiem, który znalazł się na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Poleciał tam razem z astronautami z Węgier, USA oraz Indii w ramach misji Axiom-4. Polski naukowiec na ISS przeprowadził szereg eksperymentów, wśród których znalazły się też te, zaprojektowane w naszym kraju.

We wtorek Uznański-Wiśniewski ogłosił, że od października ruszy w trasę po polskich uczelniach i szkołach, w trakcie której będzie dzielił się doświadczeniem zdobytym w trakcie misji kosmicznej.

- Wierzymy, że spotkania zainspirują młodych ludzi do zainteresowania kosmosem. Mam nadzieję, że już za kilka lat część z uczestników spotkań zasili kadry intensywnie rozwijającego się w Polsce sektora kosmicznego - podkreśliła doktor Marta Wachowicz, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej.

"IGNIS - Polska sięga gwiazd"

Trasa "IGNIS - Polska sięga gwiazd" potrwa od 15 października do 19 grudnia (IGNIS odnosi się do polskiej misji technologiczno-naukowej IGNIS, która była częścią misji Ax-4). W tym czasie astronauta odwiedzi 17 polskich miast i opowie studentom m.in. o kulisach pracy w kosmosie, eksperymentach, które prowadził w warunkach mikrograwitacji, nowoczesnych technologiach, które powstają dzięki badaniom orbitalnym i potencjale polskiego sektora kosmicznego. Pierwszym przystankiem będzie Politechnika Warszawska, a ostatnim Uniwersytet Warszawski.

- Ten Tour to okazja, żeby podzielić się moim doświadczeniem astronauty misji IGNIS, a także moim doświadczeniem inżynierskim i rozmawiać o budowaniu polskiej technologii kosmicznej przyszłości. Mam nadzieję, że te spotkania staną się pierwszym prawdziwym polskim Space Master Class - powiedział Uznański-Wiśniewski.

OGLĄDAJ: Ogień z kosmosu. 300 milionów złotych, które mogą zmienić Polskę
kosmos kijek repo ogien z kosmosu

Ogień z kosmosu. 300 milionów złotych, które mogą zmienić Polskę

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Również dzieci i młodzież będą mogli spotkać się z polskim astronautą. W ramach tygodnia kosmicznego ESA (współorganizowanego przez POLSA) od 6 do 10 października zostaną zorganizowane spotkania dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w czterech miastach: Toruniu (6.10), Gdańsku (7.10), Chorzowie (9.10) oraz Warszawie (10.10).

Polski astronauta, członek załogi misji Axiom-4 dr Sławosz Uznański-Wiśniewski już w Warszawie
Sławosz Uznański-Wiśniewski powitany pytaniami od dzieci
Nauka
Sławosz Uznański-Wiśniewski
Tak pobyt w kosmosie zmienia organizm człowieka
Nauka
Sławosz Uznański-Wiśniewski
Pierwsze kroki astronautów poza kapsułą
TVN24

Autorka/Autor: fw

Źródło: PAP, POLSA

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Sławosz Uznański-WiśniewskiKosmosISSMiędzynarodowa Stacja Kosmiczna ISS
