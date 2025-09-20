Aura zachęca do górskich wędrówek. Mimo to może być groźnie

Idąc w góry, trzeba mieć odpowiedni sprzęt Źródło: TVN24

W sobotę i niedzielę w większości kraju prognozowane są warunki pogodowe sprzyjające aktywnościom na świeżym powietrzu. Wysoka temperatura zachęca także do wypraw w góry.

Tatry. Zatory na szlakach

Tatrzański Park Narodowy przekazał w sobotę, że na szlakach panuje bardzo duży ruch turystyczny. W miejscach trudniejszych technicznie tworzą się zatory, co wydłuża czas trwania wycieczki. Problem dotyczy m.in. Rysów, kopuły szczytowej Giewontu, Świnicy i rejonu Orlej Perci.

Jak dodali przedstawiciele TPN, poranki w górach są już bardzo chłodne, a miejscami jest mokro i ślisko.

Na odcinku szlaku od Bobrowieckiego Żlebu do Rakonia, prowadzone są prace modernizacyjne. W Dolinie Strążyskiej trwa remont infrastruktury szlaku, natomiast w Dolinie Kościeliskiej - prace związane z budową kanalizacji. W miejscach tych występują utrudnienia.



W Beskidach może być upalnie

Ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR podali w sobotę, że warunki na szlakach turystycznych są bardzo dobre. W górach będzie słonecznie. Synoptycy przestrzegli jednak przed upałami - termometry mogą pokazać 28-30 stopni, tylko w wyższych partiach gór będzie nieco chłodniej.

- W górach w sobotę rano było na ogół bezwietrznie. Widzialność jest bardzo dobra - powiedział ratownik dyżurny z centralnej stacji Grupy Beskidzkiej GOPR.

W sobotnie przedpołudnie w stacji na Markowych Szczawinach goprowcy organizują otwarty dyżur. Udzielą porad nie tylko na temat bezpieczeństwa w górach, ale i pierwszej pomocy na szlaku.

Turyści, którzy wybiorą się na wędrówkę, muszą ubrać buty do turystyki górskiej, przydatne mogą się okazać też kijki. Należy pamiętać o napojach. Koniecznie należy mieć naładowany telefon z zainstalowaną na nim aplikacją "Ratunek” oraz powerbank.

Pogodnie w Karkonoszach

W sobotę w szczytowych partiach Karkonoszy wieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr. W ciągu dnia będzie słonecznie - jedynie miejscami spodziewane jest małe zachmurzenie, ale nie są prognozowane opady deszczu. Temperatura w szczytowych partiach gór waha się od 16 do 20 stopni Celsjusza. Górskim wędrówkom sprzyja bardzo dobra widzialność.

Ratownicy Grupy Karkonoskiej GOPR zwrócili uwagę, że pomimo sprzyjającej aury na szlakach należy uważać, szczególnie rano, kiedy może być mokro i ślisko.