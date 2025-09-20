Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Aura zachęca do górskich wędrówek. Mimo to może być groźnie

kwgr (4)
Idąc w góry, trzeba mieć odpowiedni sprzęt
Źródło: TVN24
Pogoda w weekend będzie sprzyjać wędrówkom górskim. Sobota zapowiada się dosyć ciepło, miejscami w dolinach nawet upalnie. Nawet przy tak przyjemnej aurze należy jednak pamiętać o odpowiednim przygotowaniu się i zabraniu właściwego sprzętu.

W sobotę i niedzielę w większości kraju prognozowane są warunki pogodowe sprzyjające aktywnościom na świeżym powietrzu. Wysoka temperatura zachęca także do wypraw w góry.

Tatry. Zatory na szlakach

Tatrzański Park Narodowy przekazał w sobotę, że na szlakach panuje bardzo duży ruch turystyczny. W miejscach trudniejszych technicznie tworzą się zatory, co wydłuża czas trwania wycieczki. Problem dotyczy m.in. Rysów, kopuły szczytowej Giewontu, Świnicy i rejonu Orlej Perci.

Jak dodali przedstawiciele TPN, poranki w górach są już bardzo chłodne, a miejscami jest mokro i ślisko.

Na odcinku szlaku od Bobrowieckiego Żlebu do Rakonia, prowadzone są prace modernizacyjne. W Dolinie Strążyskiej trwa remont infrastruktury szlaku, natomiast w Dolinie Kościeliskiej - prace związane z budową kanalizacji. W miejscach tych występują utrudnienia.

Kasprowy Wierch, widok na Czerwone Wierchy
Kasprowy Wierch, widok na Czerwone Wierchy
Źródło: pogoda.topr.pl

W Beskidach może być upalnie

Ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR podali w sobotę, że warunki na szlakach turystycznych są bardzo dobre. W górach będzie słonecznie. Synoptycy przestrzegli jednak przed upałami - termometry mogą pokazać 28-30 stopni, tylko w wyższych partiach gór będzie nieco chłodniej.

- W górach w sobotę rano było na ogół bezwietrznie. Widzialność jest bardzo dobra - powiedział ratownik dyżurny z centralnej stacji Grupy Beskidzkiej GOPR.

W sobotnie przedpołudnie w stacji na Markowych Szczawinach goprowcy organizują otwarty dyżur. Udzielą porad nie tylko na temat bezpieczeństwa w górach, ale i pierwszej pomocy na szlaku.

Turyści, którzy wybiorą się na wędrówkę, muszą ubrać buty do turystyki górskiej, przydatne mogą się okazać też kijki. Należy pamiętać o napojach. Koniecznie należy mieć naładowany telefon z zainstalowaną na nim aplikacją "Ratunek” oraz powerbank.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nadciąga skwar. Alarmy IMGW dla sześciu województw

Nadciąga skwar. Alarmy IMGW dla sześciu województw

Prognoza
Wysoka anomalia temperatury nad Polską

Wysoka anomalia temperatury nad Polską

Prognoza

Pogodnie w Karkonoszach

W sobotę w szczytowych partiach Karkonoszy wieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr. W ciągu dnia będzie słonecznie - jedynie miejscami spodziewane jest małe zachmurzenie, ale nie są prognozowane opady deszczu. Temperatura w szczytowych partiach gór waha się od 16 do 20 stopni Celsjusza. Górskim wędrówkom sprzyja bardzo dobra widzialność.

Ratownicy Grupy Karkonoskiej GOPR zwrócili uwagę, że pomimo sprzyjającej aury na szlakach należy uważać, szczególnie rano, kiedy może być mokro i ślisko.

Autorka/Autor: ast

Źródło: PAP, TPN

Źródło zdjęcia głównego: pogoda.topr.pl

Udostępnij:
TAGI:
GóryTatryBeskidyBieszczady
Czytaj także:
Kuc Pottok
Konie mogą być tajną bronią przed pożarami
Nauka
Tajfun Nando
Nabiera sił, sunie w stronę lądu. Ma stać się supertajfunem
Świat
Prognozowana anomalia termiczna na wysokości ok. 1500 m nad Polską w sobotę 20.09.2025
Wysoka anomalia temperatury nad Polską
Prognoza
Zakrycie Wenus przez Księżyc, 19.09.2025
Malownicze zjawisko nad Polską. "Aż dziwne, że się udało"
Nauka
Pracownicy wydziału robót publicznych wyciągają prawie 30 metrów korzeni z rury kanalizacyjnej
Wyciągnęli 30 metrów korzeni z rury, nagranie podbiło sieć
Ciekawostki
Słońce, upał
Nadciąga skwar. Alarmy IMGW dla sześciu województw
Prognoza
Gorąco, idzie jesień
Prawdziwie letni dzień w środku września
Prognoza
Pożar w prowincji Lugo w Hiszpanii
Pożary nie odpuszczają. Ogień blisko domów
Świat
Łoś wpadł do studni w Maine
Był zmarznięty i wyczerpany. Łoś wpadł do studni
Świat
Późne lato, jesień, gorąco
W sobotę będzie nawet 30 stopni
Prognoza
Burza tropikalna Mitag
Burza przyniosła ulewy, ale to nie koniec zagrożeń
Świat
Jesień, liście, wrzesień
Przed nami mocne wejście jesieni
Prognoza
Odra
NIK wydał raport o Odrze. Wody Polskie odpowiadają
Polska
Hybryda dwóch gatunków ptaków
Ten ptak jest hybrydą
Nauka
Jeleń
Zaczyna się rykowisko jeleni. "Trzeba bardzo uważać"
Polska
Zmiany polaryzacji dookoła M87*
Słynna czarna dziura zmieniła zwyczaje żywieniowe. Wystarczyło kilka lat
Nauka
Przed nami gorący weekend
Dostawa z Wysp Zielonego Przylądka. To prawdziwa gratka!
Arleta Unton-Pyziołek
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Rosji.
Wstrząsy wtórne na Kamczatce
Świat
Osuwisko
"Otworzyłam okno w kuchni i zobaczyłam pierwszą falę błota"
Świat
Złota polska jesień
Kiedy powitamy jesień
Ciekawostki
Ig Nobel
Polak dostał Ig Nobla. Badał związki narcyzmu i inteligencji
Nauka
Deszcz, parasol
Dziś do 25 stopni, możliwy deszcz
Prognoza
Sonda Hayabusa2
Jest mniejsza, niż sądzono. Ta planetoida zaskoczyła naukowców
Nauka
Bransoletka
Bransoletka faraona zniknęła z muzeum. Już wiadomo, co się z nią stało
Świat
Noc miejscami będzie mglista
W nocy pojawią się mgły
Prognoza
Zmiany klimatu, topnienie lodowców
Obieg wody na świecie staje się chaotyczny
Nauka
Asteroida, Ziemia
Odkryto populację asteroid zdolnych do gwałtownego rozpadu
Nauka
Jaguar amerykański, jaguar - zdjęcie ilustracyjne
Jaguar pobił rekord w pływaniu
Świat
Rzeka Odra
Ile soli trafiło do Odry z kopalni. Jest raport NIK
Polska
Upał w Polsce
Upał na koniec lata i mocne wejście jesieni. Prognoza pogody
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica