Silny, wiejący z kierunków południowych wiatr doprowadził do tego, że w weekend w rejonie Bałtyku pojawiło się dość rzadkie zjawisko, zwane potocznie cofką wiatrową. Zdjęcia tego, jak ono wygląda w rejonie Zalewu Wiślanego opublikowała w mediach społecznościowych Sieć Obserwatorów Burz. Widać na nich obniżony poziom wody na przystani w kanałach portowych przy łodziach.

Woda w Morzu Bałtyckim się cofnęła

"[Zjawisko - red.] spowodowało cofnięcie się wody w Morzu Bałtyckim o kilkadziesiąt metrów, odsłaniając w niektórych miejscach wybrzeża dno. Na płytkich, przybrzeżnych wodach odsłonięte zostały drewniane ostrogi, podwodne konstrukcje mające za zadanie chronić brzegi czy kamienie. W wielu miejscach plaże są szerokie i suche" - napisano na profilu w mediach społecznościowych.

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, zjawisko może występować jeszcze do poniedziałku do godzin południowych, bo później wiatr zmieni kierunek.

Gdyby wiatr wiał z północy, woda kierowałaby się w przeciwnym kierunku, co mogłoby doprowadzić do zalań i podtopień.

Silny wiatr. Ostrzeżenia IMGW

Nad Bałtykiem od soboty utrzymuje się sztormowa pogoda.

W części województwa zachodniopomorskiego obowiązują alarmy pierwszego stopnia IMGW przed silnym wiatrem, które mają być ważne do godzin przedpołudniowych w poniedziałek. Wiatr może osiągać w porywach prędkość do 85 kilometrów na godzinę.