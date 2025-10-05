Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Woda w Bałtyku się cofnęła i odkryła dno. Nietypowy widok nad morzem

Zjawisko nad Bałtykiem
Sztorm na Bałtyku i silny wiatr w Ustce
Źródło: Mariusz Jasłowski/Kontakt24
Na Wybrzeżu panuje sztorm, a na terenach przybrzeżnych z powodu silnego wiatru woda w weekend w Morzu Bałtyckim się cofnęła i odkryła dno. W sieci pojawiły się zdjęcia tego dość nietypowego zjawiska.

Silny, wiejący z kierunków południowych wiatr doprowadził do tego, że w weekend w rejonie Bałtyku pojawiło się dość rzadkie zjawisko, zwane potocznie cofką wiatrową. Zdjęcia tego, jak ono wygląda w rejonie Zalewu Wiślanego opublikowała w mediach społecznościowych Sieć Obserwatorów Burz. Widać na nich obniżony poziom wody na przystani w kanałach portowych przy łodziach.

Wiało tak mocno, że łamały się drzewa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wiało tak mocno, że łamały się drzewa

Woda w Morzu Bałtyckim się cofnęła

"[Zjawisko - red.] spowodowało cofnięcie się wody w Morzu Bałtyckim o kilkadziesiąt metrów, odsłaniając w niektórych miejscach wybrzeża dno. Na płytkich, przybrzeżnych wodach odsłonięte zostały drewniane ostrogi, podwodne konstrukcje mające za zadanie chronić brzegi czy kamienie. W wielu miejscach plaże są szerokie i suche" - napisano na profilu w mediach społecznościowych.

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, zjawisko może występować jeszcze do poniedziałku do godzin południowych, bo później wiatr zmieni kierunek.

Gdyby wiatr wiał z północy, woda kierowałaby się w przeciwnym kierunku, co mogłoby doprowadzić do zalań i podtopień.

Silny wiatr. Ostrzeżenia IMGW

Nad Bałtykiem od soboty utrzymuje się sztormowa pogoda.

W części województwa zachodniopomorskiego obowiązują alarmy pierwszego stopnia IMGW przed silnym wiatrem, które mają być ważne do godzin przedpołudniowych w poniedziałek. Wiatr może osiągać w porywach prędkość do 85 kilometrów na godzinę.

To nie koniec silnego wiatru. Uwaga na sztorm
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

To nie koniec silnego wiatru. Uwaga na sztorm

Prognoza

Autorka/Autor: dd

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz, użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz

Udostępnij:
TAGI:
Morze Bałtyckie
Czytaj także:
Mount Everest
Prawie tysiąc turystów uwięzionych na Mount Everest
Świat
Noc, deszczowo
Zapowiada się deszczowa noc
Prognoza
Tajfun Matmo uderzył
Tajfun zakłócił wielkie świętowanie. Odwołane loty, ewakuacje
Świat
Nil wylał
Nil wylał. Wezwanie do ewakuacji
Świat
Silny wiatr, sztorm, wzburzone morze, fale
To nie koniec silnego wiatru. Uwaga na sztorm
Prognoza
Zabezpieczanie domu zniszczonego przez osuwisko w mieście Dhulikhel w Nepalu
Błoto porywało domy. Liczba zabitych się podwoiła
Świat
Wysokie temperatury w rejonie Wielkich Jezior
W kalendarzu październik, na termometrze lipiec
Świat
Usuwanie skutków sobotnich wichur
Wiało tak mocno, że łamały się drzewa
Polska
Pogoda na 16 dni
Na jaką temperaturę się szykować
Prognoza
Rzeka Tacubaya w mieście Meksyk jest wypełniona odpadami
Śmieci spowodowały powódź. Tysiące zniszczonych domów
Świat
Deszcz
Dziś spadnie deszcz, może zagrzmieć
Prognoza
Porywy wiatru we Francji w sobotę
Dwie ofiary śmiertelne burzy Amy we Francji
Świat
Mrówka rudnica (łac. Formica rufa)
Wrzucili kilka mrówek do słoika z mlekiem i zrobili jogurt
Nauka
Wiatr, wichura, noc, porywy wiatru
Noc z silnym wiatrem. Gdzie należy uważać
Prognoza
Noc, deszczowo
Przez Polskę przejdą opady. Pogoda na jutro
Prognoza
Policjanci ruszyli na pomoc myśliwemu, który utknął w kurzawce
Polował na kaczki, kurzawka zapolowała na niego
Świat
Tajfun Matmo na zdjęciach satelitarnych
Tajfun zakłóci Złoty Tydzień. Odwołane loty i wydarzenia kulturalne
Świat
Jesień, liście, park, ścieżka
Szykuje się diametralna zmiana w pogodzie
Prognoza
Sztorm na Bałtyku
Sztorm na Bałtyku. Ostrzeżenia
Polska
Burza Amy u wybrzeży Norwegii
Odwołane loty, powalone drzewa, setki miejscowości bez prądu
Świat
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Dwa ciała znalezione w górach. Policja o podejrzeniach
Świat
Mroźny i słoneczny poranek
Za nami kolejna zimna noc
Polska
Burza Amy powaliła drzewa na samochody
Amy uderzyła. Zginęła jedna osoba
Świat
Śnieg
Spadło ponad pół metra śniegu
Świat
Jesień, deszcz, liść, pogoda, wiatr
Dziś nieco cieplej, spadnie deszcz
Prognoza
Bułgaria
Kolejne ofiary śmiertelne powodzi w Bułgarii
Świat
Dieta bogata w owoce
Jedz je, aby mieć zdrowsze płuca
Ciekawostki
Chmura cumulonimbus flammagenitus
Burze, które powstają podczas pożarów. To pozwoli je prognozować
Nauka
Chłód, mróz, przymrozki, jesień
Nocą lokalnie chwyci mróz
Prognoza
Słonie azjatyckie
Nowa szczepionka ma szansę uratować wiele młodych słoni
Nauka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica