Zeszła noc była lodowata. -7 stopni przy gruncie

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska pozostaje jeszcze pod wpływem pogodnego wyżu Petralilly z centrum ulokowanym nad Rosją, w zimnym powietrzu płynącym z głębi Eurazji.
- Ciśnienie atmosferyczne spada i w sobotę dostaniemy się pod wpływ silnego wiru niżowego, głębokiego cyklonu północnoatlantyckiego. Idą zmiany w pogodzie - dodała.
Przymrozki w Polsce. -7 stopni przy gruncie
Noc z czwartku na piątek była mroźna. Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najzimniej było w Łodzi. Temperatura minimalna spadła tam do -4,2 stopnia Celsjusza. Z kolei na Helu odnotowano 5,7 st. C.
Przy gruncie było jeszcze zimniej. W Łodzi i Toruniu, na wysokości pięciu centymetrów, termometry pokazały aż -7 st. C. W wielu miejsca temperatura przy gruncie spadła poniżej zera.
Autorka/Autor: anw
Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Rainer Fuhrmann/AdobeStock