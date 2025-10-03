Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Zeszła noc była lodowata. -7 stopni przy gruncie

Przymrozek, przymrozki, mróz
Pogoda na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
Za nami kolejna zimna noc. W wielu regionach kraju wystąpiły przymrozki. Temperatura przy gruncie spadła nawet do -7 stopni Celsjusza.

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska pozostaje jeszcze pod wpływem pogodnego wyżu Petralilly z centrum ulokowanym nad Rosją, w zimnym powietrzu płynącym z głębi Eurazji.

- Ciśnienie atmosferyczne spada i w sobotę dostaniemy się pod wpływ silnego wiru niżowego, głębokiego cyklonu północnoatlantyckiego. Idą zmiany w pogodzie - dodała.

Ostatni dzień rządów wyżu Petralilly
Ostatni dzień rządów wyżu Petralilly
Źródło: DWD
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Chłodny dzień z korzystnym biometem

Chłodny dzień z korzystnym biometem

Prognoza
"Widok jak z bajki" na Śnieżce

"Widok jak z bajki" na Śnieżce

Przymrozki w Polsce. -7 stopni przy gruncie

Noc z czwartku na piątek była mroźna. Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najzimniej było w Łodzi. Temperatura minimalna spadła tam do -4,2 stopnia Celsjusza. Z kolei na Helu odnotowano 5,7 st. C.

Przy gruncie było jeszcze zimniej. W Łodzi i Toruniu, na wysokości pięciu centymetrów, termometry pokazały aż -7 st. C. W wielu miejsca temperatura przy gruncie spadła poniżej zera.

Temperatura minimalna w nocy z czwartku na piątek
Temperatura minimalna w nocy z czwartku na piątek
Źródło: IMGW
Temperatura minimalna na wysokości 5 centymetrów w nocy z czwartku na piątek
Temperatura minimalna na wysokości 5 centymetrów w nocy z czwartku na piątek
Źródło: IMGW

Autorka/Autor: anw

Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Rainer Fuhrmann/AdobeStock

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognoza pogody
Czytaj także:
Burza Amy uderzy w Norwegię
Największe opady od ćwierć wieku, wstrzymano połączenia promowe
Świat
Norweski statek pasażerski musiał zawinąć do portu w Portland z powodu huraganu
Mieli płynąć na Bermudy. Trafili na zimną północ
Świat
Mgła, zamglenia, gęste mgły
Uwaga na gęste mgły. Sprawdź, gdzie zachować ostrożność
Prognoza
Jesień, pogodnie, pogodny dzień, słońce
Chłodny dzień z korzystnym biometem
Prognoza
Waszyngton trawią pożary lasów
Tysiące strażaków w akcji. Ewakuacje, zagrożone domy
Świat
Burza Amy przyniesie silny wiatr do Wielkiej Brytanii
Amy nadciąga na Wyspy Brytyjskie. Może sparaliżować transport
Świat
Jesień, wieczór, noc, mgła
Tutaj nocą szczypnie mróz
Prognoza
Bolid zarejestrowany w środę 1 października, około godz. 20
Bolid nad granicą z Ukrainą
Polska
Zimowe warunki na Śnieżce
"Widok jak z bajki" na Śnieżce
Polska
Jesień, opady deszczu
Głęboki cyklon zmieni nam pogodę
Prognoza
Czarny łabędź
"Terminator" usunięty z miasta po serii ataków
Świat
Ciepło w październiku
Zanosi się na jakieś termiczne szaleństwo. Jak ciepło może być w październiku
Arleta Unton-Pyziołek
Cha 1107-7626 - wizualizacja
"Zjada" miliardy ton materii w sekundę. Takiej jeszcze nie widzieli
Nauka
Upał w Rzymie
Po przeczytaniu tego zrobi ci się gorąco
Nauka
Niedźwiedź
Niedźwiedzica zaatakowała mężczyznę w sadzie
Świat
Trzęsienie ziemi na Filipinach
"Pada deszcz, nie ma prądu, naprawdę potrzebujemy pomocy"
Świat
Przymrozek, mróz, zimno
Tu chwycił mróz. "Sezon drapania szyb rozpoczęty"
Polska
Jesień, park, słońce, chłód
Dziś zaświeci słońce, ale będzie chłodno
Prognoza
Domy wpadły do wody
Domy zawaliły się i wpadły do oceanu
Świat
Nie żyje Jane Goodall
Nie żyje Jane Goodall
Świat
Noc, mgła, jesień, chłód, zimno, widzialność ograniczona
Zimna noc z lokalnymi mgłami
Prognoza
Skutki ulewy na Ibizie
Największe ulewy od 70 lat. "To był bardzo stresujący dzień"
Świat
Trzęsienie ziemi na Filipinach
Najwięcej zabitych od 2013 roku. Ziemia wciąż się trzęsie
Świat
Spalanie paliw kopalnych pogłębia zmiany klimatu
Czy ofiary ekstremalnej pogody chcą walki ze zmianami klimatu? Badanie
Nauka
niedzwiedz
Wybrali najgrubszego niedźwiedzia. Tym skradł serca internautów
Świat
Bośnia, chłodno
Anomalia będzie duża. Chłód sunie nad Bałkany
Świat
Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach
Śniegu po kolana. "Wrażenia niesamowite"
Polska
Wiatr, deszcz, jesień, chłodno
Zbliża się duża zmiana pogody
Prognoza
Powódź na południu Ukrainy
"Sytuacja w Odessie jest tragiczna"
Świat
Południowy biegun Enceladusa z widocznymi "lodowymi gejzerami"
Ten ocean znajduje się ponad miliard kilometrów od nas. Są w nim "budulce życia"
Nauka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica