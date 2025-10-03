Zeszła noc była lodowata. -7 stopni przy gruncie

Pogoda na piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska pozostaje jeszcze pod wpływem pogodnego wyżu Petralilly z centrum ulokowanym nad Rosją, w zimnym powietrzu płynącym z głębi Eurazji.

- Ciśnienie atmosferyczne spada i w sobotę dostaniemy się pod wpływ silnego wiru niżowego, głębokiego cyklonu północnoatlantyckiego. Idą zmiany w pogodzie - dodała.

Ostatni dzień rządów wyżu Petralilly Źródło: DWD

Przymrozki w Polsce. -7 stopni przy gruncie

Noc z czwartku na piątek była mroźna. Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najzimniej było w Łodzi. Temperatura minimalna spadła tam do -4,2 stopnia Celsjusza. Z kolei na Helu odnotowano 5,7 st. C.

Przy gruncie było jeszcze zimniej. W Łodzi i Toruniu, na wysokości pięciu centymetrów, termometry pokazały aż -7 st. C. W wielu miejsca temperatura przy gruncie spadła poniżej zera.

Temperatura minimalna w nocy z czwartku na piątek Źródło: IMGW

Temperatura minimalna na wysokości 5 centymetrów w nocy z czwartku na piątek Źródło: IMGW