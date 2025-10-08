Maksimum roju Drakonidów 2025. Obserwacja nie będzie taka łatwa

Zielony meteor na niebie Queensland Źródło: Cairns Airport

Drakonidy to jeden z rojów meteorów, które możemy oglądać w październiku. Pochodzi on od komety 21P/Giacobini-Zinner i na ogół jest postrzegany jako mało aktywny. Jednak w historii zdarzały się lata, kiedy Drakonidy przynosiły spektakularne deszcze "spadających gwiazd". Jak informuje Adam Hurcewicz z bloga "O kosmosie i astronautyce" w 1933 i 1946 roku ZHR (liczba meteorów, jaką można zaobserwować na bezchmurnym niebie w ciągu godziny) wynosiła odpowiednio 6-12 tysięcy i 5-10 tysięcy.

Drakonidy 2025. Kiedy oglądać?

Maksimum roju przypadło na środę na godzinę 17.14, czyli w momencie kiedy było jeszcze jasno. Eksperci radzą, by z obserwacjami poczekać około 1,5-2 godziny, by niebo było dostatecznie ciemne.

"Radiant Drakonidów, znajdujący się w głowie Smoka będzie wówczas bardzo wysoko, niemal w zenicie (...). Zazwyczaj te deszcze Drakonidów trwały po 4-6 godzin więc stosunkowo krótko" - dodaje Hurcewicz.

Według ekspertów w tym roku Ziemia wejdzie w dość świeże strumienie drobnej materii wyrzucone przez kometę w 2012 i 2005 roku, co spowoduje, że szansa na zobaczenie jasnego meteoru będzie niska. Szacuje się, że w ciągu godziny na niebie przelatywać może od 50 do 100 meteorów. Dodatkowo obserwację utrudni blask Księżyca (znajdującego się w perygeum, czyli najbliżej Ziemi), który we wtorek był w fazie pełni.

W październiku dostrzeżemy też kilka innych rojów meteorów, np. Orionidy i Południowe Taurydy.

Orionidy

Najobfitszym rojem meteorów w październiku są Orionidy. Rozpoczynają swoją aktywność 2 października i można je dostrzec do 7 listopada. Maksimum przypada 21 października i jest rozciągnięte na kilka dni. Charakteryzują się białą barwą i pozostawianiem śladów, które trwają na niebie jeszcze chwilę po przelocie meteoru.

Rój Orionidów ma związek z kometą Halleya. Nie jest w tym jedyny, bowiem drugim rojem związanym ze słynną kometą są Eta Akwarydy, aktywne od 19 kwietnia do 28 maja.

Czym są meteory?

Meteory, potocznie nazywane spadającymi gwiazdami, to zjawiska świetlne wywoływane wejściem w ziemską atmosferę skalnych drobin z kosmosu. Większość z nich ulega zniszczeniu w atmosferze, ale jeśli kosmiczny kamień jest wystarczająco duży, może przetrwać taki lot i uderzyć powierzchnię Ziemi jako meteoryt.