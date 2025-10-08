Logo TVN24
Maksimum roju Drakonidów 2025. Obserwacja nie będzie taka łatwa

Meteor przelatujący na niebie
Zielony meteor na niebie Queensland
Źródło: Cairns Airport
Dziś na niebie będziemy mogli oglądać Drakonidy. Rój meteorów potrafił w przeszłości dawać widowiskowe spektakle, jednak w tym roku obserwacja "spadających gwiazd" może być utrudniona.

Drakonidy to jeden z rojów meteorów, które możemy oglądać w październiku. Pochodzi on od komety 21P/Giacobini-Zinner i na ogół jest postrzegany jako mało aktywny. Jednak w historii zdarzały się lata, kiedy Drakonidy przynosiły spektakularne deszcze "spadających gwiazd". Jak informuje Adam Hurcewicz z bloga "O kosmosie i astronautyce" w 1933 i 1946 roku ZHR (liczba meteorów, jaką można zaobserwować na bezchmurnym niebie w ciągu godziny) wynosiła odpowiednio 6-12 tysięcy i 5-10 tysięcy.

Drakonidy 2025. Kiedy oglądać?

Maksimum roju przypadło na środę na godzinę 17.14, czyli w momencie kiedy było jeszcze jasno. Eksperci radzą, by z obserwacjami poczekać około 1,5-2 godziny, by niebo było dostatecznie ciemne.

"Radiant Drakonidów, znajdujący się w głowie Smoka będzie wówczas bardzo wysoko, niemal w zenicie (...). Zazwyczaj te deszcze Drakonidów trwały po 4-6 godzin więc stosunkowo krótko" - dodaje Hurcewicz.

Według ekspertów w tym roku Ziemia wejdzie w dość świeże strumienie drobnej materii wyrzucone przez kometę w 2012 i 2005 roku, co spowoduje, że szansa na zobaczenie jasnego meteoru będzie niska. Szacuje się, że w ciągu godziny na niebie przelatywać może od 50 do 100 meteorów. Dodatkowo obserwację utrudni blask Księżyca (znajdującego się w perygeum, czyli najbliżej Ziemi), który we wtorek był w fazie pełni.

W październiku dostrzeżemy też kilka innych rojów meteorów, np. Orionidy i Południowe Taurydy.

Za nami pierwsza superpełnia w tym roku
Dowiedz się więcej:

Za nami pierwsza superpełnia w tym roku

Orionidy

Najobfitszym rojem meteorów w październiku są Orionidy. Rozpoczynają swoją aktywność 2 października i można je dostrzec do 7 listopada. Maksimum przypada 21 października i jest rozciągnięte na kilka dni. Charakteryzują się białą barwą i pozostawianiem śladów, które trwają na niebie jeszcze chwilę po przelocie meteoru.

Rój Orionidów ma związek z kometą Halleya. Nie jest w tym jedyny, bowiem drugim rojem związanym ze słynną kometą są Eta Akwarydy, aktywne od 19 kwietnia do 28 maja.

Ta jesień przyniesie nam trzy superpełnie Księżyca
Dowiedz się więcej:

Ta jesień przyniesie nam trzy superpełnie Księżyca

Ciekawostki

Czym są meteory?

Meteory, potocznie nazywane spadającymi gwiazdami, to zjawiska świetlne wywoływane wejściem w ziemską atmosferę skalnych drobin z kosmosu. Większość z nich ulega zniszczeniu w atmosferze, ale jeśli kosmiczny kamień jest wystarczająco duży, może przetrwać taki lot i uderzyć powierzchnię Ziemi jako meteoryt.

Autorka/Autor: fw

Źródło: PAP, "O kosmosie i astronautyce"

Źródło zdjęcia głównego: peresanz/Shutterstock

