Bielik zaatakował stado łysek. Niezwykłe nagranie

Atak bielika na stado łysek Źródło: Mazurski Park Krajobrazowy

Mazurski Park Krajobrazowy udostępnił w sieci niezwykły film, na którym widać atak bielika na stado łysek na jeziorze Śniardwy.

"Choć w menu bielika królują głównie ryby, ten majestatyczny drapieżnik czasem próbuje swoich sił także na innych zwierzętach. Tym razem jego celem na Śniardwach stało się stado łysek - jednak bez skutku" - napisano w poście w mediach społecznościowych.

Nagranie zarejestrowane 4 października przedstawia imponującą reakcję łysek na zagrożenie ze strony bielika.

Koalicja obronna łysek. Niezwykłe nagranie

Jak przekazali autorzy wpisu, w obliczu zagrożenia łyski wykazały się niezwykłą współpracą. Zamiast uciekać w panice, zareagowały wspólnie: utworzyły zwarte stado, zaczęły gwałtownie pluskać skrzydłami i nurkować, tworząc chaos, który skutecznie zmylił bielika.

"Ich zsynchronizowana obrona okazała się skuteczna - drapieżnik odpuścił, a łyski bezpiecznie odpłynęły. Reakcja obronna łysek jest świetnym przykładem strategii antydrapieżniczej" - dodano.

W obliczu zagrożenia łyski łączą się w zwarte stado, tworząc tzw. koalicję obronną. Polega ona na dezorientacji drapieżnika poprzez jednoczesne pluskanie skrzydłami i nurkowanie. Plusk i chaos na wodzie utrudniają bielikowi wskazanie konkretnej ofiary.

Rozwiń