Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Nie wszystkie bociany odleciały. Co robić, gdy się na nie natkniemy?

Bociany w październiku, Wielkie Oczy (Podkarpackie)
Założyli bocianom plecaki z kamerami. Oto, co zarejestrowały podczas lotu do Afryki
Już w sierpniu wiele bocianów odlatuje z Polski do ciepłych krajów. Niektóre osobniki pozostają jednak w naszym kraju dłużej. Kilka z nich uchwycił na zdjęciach jeden z naszych czytelników.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Do redakcji Kontaktu24 zgłosił się pan Wiesław, który w piątek 3 października po południu zauważył pięć bocianów na polu w miejscowości Wielkie Oczy (woj. podkarpackie).

- Bociany żerują na świeżo zaoranym polu w Wielkich Oczach w powiecie lubaczowskim. Mieszkam w tej miejscowości i często przejeżdżam obok tego miejsca. Mieszkańcy ustalili, że bociany gniazdują przy ulicy Krakowieckiej. Wczoraj rano znowu widziałem jednego przy samej drodze. Na pewno szukał pożywienia. Teraz w nocy jest już bardzo zimno. Niby zima ma być łagodna, ale nie jestem pewny, czy bociany będą miały dostęp do jakiegoś jedzenia - relacjonował internauta.

Mężczyzna przesłał zdjęcia ptaków:

Bociany w październiku, Wielkie Oczy (Podkarpackie)

Bociany w październiku, Wielkie Oczy (Podkarpackie)
Bociany w październiku, Wielkie Oczy (Podkarpackie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Bociany w październiku, Wielkie Oczy (Podkarpackie)
Bociany w październiku, Wielkie Oczy (Podkarpackie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Bociany w październiku, Wielkie Oczy (Podkarpackie)
Bociany w październiku, Wielkie Oczy (Podkarpackie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Bociany o tej porze roku?

Mężczyzna nie krył zdziwienia widokiem bocianów w październiku. - Pierwszy raz widziałem bociany tak późno w Polsce. Widać było, że są zziębnięte, a wątpię, że uda im się jeszcze odlecieć. Czy do takich widoków powinniśmy się powoli przyzwyczajać w związku z globalnym ociepleniem? Klimat naprawdę się zmienia, ale wiedzą to tylko ci, którzy chcą dopuszczać do siebie takie informacje. Coraz częściej obserwuję takie zmiany. Jestem zapalonym grzybiarzem i widzę, że teraz w lasach jest bardzo sucho. Tymczasem kiedyś grzyby można było zbierać już w lipcu. Niestety prognozy są coraz gorsze - opowiadał. - Rozważam zgłoszenie tej sytuacji do jakiejś instytucji zajmującej się zwierzętami. Jednak nie jest to pojedynczy, skaleczony osobnik, o których czasem się słyszy. Tutaj mamy do czynienia z pięcioma bocianami, czyli małym stadkiem. U nas jest ich pięć, ale może gdzieś znajduje się więcej - powiedział pan Wiesław.

WIDZIAŁEŚ COŚ CIEKAWEGO? PODZIEL SIĘ TYM Z NAMI POPRZEZ KONTAKT24

Eksperci: coraz więcej bocianów zimuje w Polsce

Widok bocianów w październiku nie jest niczym niespotykanym. Jak informuje na swojej stronie Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP), z roku na rok rośnie liczba tych ptaków próbujących zimować w Polsce. Najwięcej obserwacji pojawia się w zachodnich rejonach kraju, ale dotyczą one również innych regionów.

Eksperci nie wiedzą, jakie są dokładne przyczyny prób zimowania zdrowych bocianów w Polsce. Podejrzewają jednak, że wynika to z coraz łagodniejszych zim oraz coraz częstszego wykorzystywania przed bociany antropogenicznych źródeł pokarmu, takich jak składowiska śmieci czy miejsca wykładania resztek z ubojni.

Jak postępować

Gabriela Kułakowska z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (PTOP) poinformowała, że zdarzają się telefony od osób zaniepokojonych obserwacjami bocianów jesienią. Ekspertka stwierdziła, że większość osobników odleci, gdy zrobi się chłodniej. Jednocześnie nie zaleca dokarmiania bocianów, ponieważ rośnie wtedy szansa, że zwierzęta zostaną w Polsce, nawet jeśli spadnie śnieg.

OTOP dodaje, że warto interweniować tylko w przypadku bocianów, które wykazują oznaki zranienia, takie jak zwichnięte lub złamane skrzydło. Zwraca także uwagę na to, że zimujące bociany często mają zaniedbane upierzenie, a ich pióra mogą wydawać się nienaturalnie nastroszone. Jest to jednak normalne - wynika to z nagromadzenia między nimi powietrza, które tworzy warstwę izolacyjną ograniczającą utratę ciepła z organizmu.

Bociany poleciały do Afryki z kamerami. "Niektóre kadry są niesamowite"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Bociany poleciały do Afryki z kamerami. "Niektóre kadry są niesamowite"

Aleksandra Arendt-Czekała

Autorka/Autor: lk,dd,kp

Źródło: Kontakt24, OTOP, PTOP

Źródło zdjęcia głównego: Wiesław/Kontakt24

Udostępnij:
TAGI:
bocianywojewództwo podkarpackiePodkarpacie
Czytaj także:
Amur biały
Te ryby mogą spowodować katastrofę ekologiczną
Świat
Niedźwiedź czarny
Rzadki atak niedźwiedzia. Turysta nie przeżył
Świat
Silny wiatr
Trwa sztorm na Bałtyku. Mocno wieje na wybrzeżu
Prognoza
Mount Everest
Setki ludzi wciąż uwięzione na Mount Everest. "Nie spaliśmy, śnieg padał zbyt mocno"
Świat
Deszcz, parasol, jesień, chłód
Tutaj na pewno przydadzą się parasole
Prognoza
Zjawisko nad Bałtykiem
Woda w Bałtyku się cofnęła i odkryła dno
Polska
Noc, deszczowo
Zapowiada się deszczowa noc
Prognoza
Tajfun Matmo uderzył
Tajfun zakłócił wielkie świętowanie. Odwołane loty, ewakuacje
Świat
Nil wylał
Nil wylał. Wezwanie do ewakuacji
Świat
Zabezpieczanie domu zniszczonego przez osuwisko w mieście Dhulikhel w Nepalu
Błoto porywało domy. Liczba zabitych się podwoiła
Świat
Wysokie temperatury w rejonie Wielkich Jezior
W kalendarzu październik, na termometrze lipiec
Świat
Usuwanie skutków sobotnich wichur
Wiało tak mocno, że łamały się drzewa
Polska
Pogoda na 16 dni
Na jaką temperaturę się szykować
Prognoza
Rzeka Tacubaya w mieście Meksyk jest wypełniona odpadami
Śmieci spowodowały powódź. Tysiące zniszczonych domów
Świat
Deszcz
Dziś spadnie deszcz, może zagrzmieć
Prognoza
Porywy wiatru we Francji w sobotę
Dwie ofiary śmiertelne burzy Amy we Francji
Świat
Mrówka rudnica (łac. Formica rufa)
Wrzucili kilka mrówek do słoika z mlekiem i zrobili jogurt
Nauka
Wiatr, wichura, noc, porywy wiatru
Noc z silnym wiatrem. Gdzie należy uważać
Prognoza
Noc, deszczowo
Przez Polskę przejdą opady. Pogoda na jutro
Prognoza
Policjanci ruszyli na pomoc myśliwemu, który utknął w kurzawce
Polował na kaczki, kurzawka zapolowała na niego
Świat
Tajfun Matmo na zdjęciach satelitarnych
Tajfun zakłóci Złoty Tydzień. Odwołane loty i wydarzenia kulturalne
Świat
Jesień, liście, park, ścieżka
Szykuje się diametralna zmiana w pogodzie
Prognoza
Sztorm na Bałtyku
Sztorm na Bałtyku. Ostrzeżenia
Polska
Burza Amy u wybrzeży Norwegii
Odwołane loty, powalone drzewa, setki miejscowości bez prądu
Świat
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Dwa ciała znalezione w górach. Policja o podejrzeniach
Świat
Mroźny i słoneczny poranek
Za nami kolejna zimna noc
Polska
Burza Amy powaliła drzewa na samochody
Amy uderzyła. Zginęła jedna osoba
Świat
Śnieg
Spadło ponad pół metra śniegu
Świat
Jesień, deszcz, liść, pogoda, wiatr
Dziś nieco cieplej, spadnie deszcz
Prognoza
Bułgaria
Kolejne ofiary śmiertelne powodzi w Bułgarii
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica