Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Zidentyfikowano szczątki znalezione w Słupsku. Należały do ofiary zabójstwa

Rozczłonkowane ciało odkryto w parku
Zabójstwo w Słupsku. W parku znaleziono poćwiartowane ciało
Źródło: TVN24
Są nowe ustalenia w sprawie brutalnego zabójstwa w Słupsku. Opinia biegłego DNA potwierdziła, że lewa ręka znaleziona w grudniu przy ul. Moniuszki należała do 31-letniego Mateusza D., zamordowanego pod koniec listopada. Prokuratura zaznacza, że wciąż wyjaśniane są szczegóły związane z jej odnalezieniem.

Znaleziona w grudniu w Słupsku ludzka ręka należała do 31-letniego Mateusza D., ofiary brutalnego zabójstwa – poinformował w środę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Słupsku Paweł Wnuk. Przekazał również, że opinia została dołączona do akt sprawy. Jednocześnie śledczy nadal analizują okoliczności związane z umieszczeniem szczątków w miejscu ich odnalezienia, przy wiacie śmietnikowej. O znalezieniu ręki słupska prokuratura poinformowała 18 grudnia 2025 roku. Szczątki zostały ujawnione dzień wcześniej podczas działań operacyjnych policji, zabezpieczone i przekazane do badań patomorfologicznych oraz analiz DNA.

Szczątki zapakował w worki i walizkę

Do zabójstwa Mateusza D. doszło 24 listopada ubiegłego roku w jednym z mieszkań w Słupsku. 31-latek wynajmował je razem z 19-letnim Alanem G., podejrzanym o zbrodnię. Z ustaleń śledztwa wynika, że napastnik miał zadać mężczyźnie śmiertelne ciosy w okolice serca, a następnie rozczłonkować ciało. Szczątki zostały - według śledczych - zapakowane w worki i walizkę, przeniesione do Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku i tam zakopane. Walizka miała zostać spalona.

Rozczłonkowane ciało odkryto w parku
Rozczłonkowane ciało odkryto w parku
Źródło: Konrad Grajczak

Po zabójstwie podejrzany miał użyć telefonu ofiary i wysłać do jej matki wiadomość z żądaniem 100 tysięcy złotych w zamian za uwolnienie syna.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Alan R. doprowadzony do sądu
Zabił, ciało poćwiartował w łazience, przeniósł w walizce i zakopał w parku. Areszt dla 19-latka
Namiot, w którym znaleziono ciało
Zmarł w namiocie w Bieszczadach. Po ćwierć wieku "wrócił do domu"
Martyna Sokołowska
Akcja służb przy ul. Rybackiej w Ustce
Walizka ze zwłokami dryfowała w rzece
USTKA

Na policji złożył fałszywe zeznania

1 grudnia ubiegłego roku Alan G. sam zgłosił się na Komendę Miejską Policji w Słupsku, gdzie złożył zawiadomienie o rzekomym przestępstwie i przedstawił fałszywe zeznania dotyczące rozboju, którego miał się dopuścić Mateusz D. Jeszcze tego samego dnia został zatrzymany. Policjanci ustalili również miejsce ukrycia zwłok mężczyzny, którego zaginięcie wcześniej zgłosili bliscy i współpracownicy. Trzy dni później 19-latek usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem połączonego ze zbezczeszczeniem zwłok, a także usiłowania wymuszenia rozbójniczego oraz fałszywego zawiadomienia o przestępstwie.

Alan R. doprowadzony do sądu
Alan R. doprowadzony do sądu
Źródło: TVN24

Sąd Rejonowy w Słupsku przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt. Za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Natalia Grzybowska

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Konrad Grajczak

Udostępnij:
TAGI:
ProkuraturaSłupskSprawy sądowe w Polsce
Czytaj także:
Budynek przy Moniuszki 8 na wizualizacji
Przed wojną bawiła się tu elita. Wiemy, co powstanie budynku dawnej Adrii
Dariusz Gałązka
Roma Tower ma powstać w centrum Warszawy
Roma Tower ma komplet pozwoleń. Budowa wieżowca może ruszyć
WARSZAWA
obrońcy Ziobry
Areszt dla Ziobry? Obrona chce zmiany sądu
Polska
Zniszczony bankomat w Gorzkowicach
Ktoś wysadził bankomat. Pieniędzy nie skradziono
Łódź
Nocna interwencja nad Jeziorakiem
Wjechał samochodem na taflę jeziora i uderzył w pomost. Nawet nie wiedział, gdzie jest
Olsztyn
MILANOCORTINA2026_MEDALS_OLY
To najdroższe medale olimpijskie w historii
BIZNES
Szczecin ogień
Kula ognia po uszkodzeniu gazociągu
Szczecin
Konfederacja straszy "wielką podmianą populacji"
Konfederacja straszy "wielką podmianą populacji". Drwinę wzięli na serio
Michał Istel
imageTitle
"Taki ciepły Tomaszów Mazowiecki". Polski kandydat do medalu o wrażeniach z Włoch
EUROSPORT
Michał Kołodziejczak - News Michalskiego
Kołodziejczak: wcześniej tego nie mówiłem, ale straciłem prawo jazdy
Polska
Freski w bazylice św. Wawrzyńca "in Lucina" w Rzymie. Anioł ma twarz wyglądającą jak premier Giorgia Meloni
Tak, to była twarz Giorgii Meloni. Finał głośnej sprawy
Świat
31 min
Grzegorz Braun
Premiera"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
Czarno na białym
Prezydent USA Donald Trump i szef Pentagonu Pete Hegseth
USA zmieniają zdanie w sprawie negocjacji z Iranem
Świat
Szkoła podstawowa w Gąskach
Szkoły do likwidacji, mieszkańcy chcą odwołać burmistrz
Michał Malinowski
Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026
Wyjątkowe igrzyska. Co trzeba wiedzieć
Ciekawostki
Zbigniew Ziobro
250 stron, 117 dowodów, 70 świadków. Znamy szczegóły wniosku w sprawie Ziobry
Patryk Michalski, Sebastian Zakrzewski
Pusty przystanek w Bolesławcu
Paraliż komunikacyjny w kilku miastach zachodniej Polski
Wrocław
Francuska policja (zdjęcie ilustracyjne)
Podejrzana antena w ogrodzie. Zatrzymali cztery osoby
Świat
Smog
Alert RCB. "Nie wietrz pomieszczeń"
METEO
Robert Fico i Donald Trump w Mar-a-Lago
"Przerażenie" Ficy. Czy będzie "przebudzenie"?
Cezary Paprzycki
warszawa ludzie ulica
Praca z importu. Rekord pobity
BIZNES
imageTitle
Kosmiczne zagranie na nic. Wpadka ulubieńca kibiców
EUROSPORT
Policja zatrzymała podejrzanych o oszustwa
15-latka na przepustce udawała policjantkę. Ze wspólnikami chciała okraść małżeństwo
WARSZAWA
Gołoledź
Drogi i chodniki skute lodem. Alarmy w kilkunastu województwach
METEO
imageTitle
Dotkliwa kara dla Polaka. Nie pomogły tłumaczenia
Najnowsze
Chłopiec przez kilka miesięcy przeżywał gehennę
Mały chłopiec był bity, gwałcony i przypalany papierosami. Sąd wydał wyrok
Rzeszów
Wypadek na torach z udziałem człowieka w Żyrardowie
Śmiertelny wypadek na torach. "Większość połączeń odwołana lub opóźniona"
WARSZAWA
Berlin Brandenburg lotnisko shutterstock_2239720323
Lotnisko wstrzymuje wszystkie odloty
BIZNES
43 min
pc
Kołodziejczak o obietnicach rządu: widzę bardzo dużo i się wściekam
News Michalskiego
Mężczyzna usiłował kupić leki psychotropowe
Leki z Poznania trafiały do fabryki narkotyków w Ukrainie
Poznań

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica