Zatrzymanie na lotnisku. Policja: to podejrzany o kradzież samochodu premiera

"Dzięki zaangażowaniu, bardzo dobremu rozpoznaniu i intensywnej pracy operacyjnej policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymano 41-letniego mieszkańca Sopotu, obywatela Polski, podejrzewanego o kradzież samochodu marki Lexus należącego do Prezesa Rady Ministrów" - przekazała w sobotę rano pomorska policja.

"Mężczyzna został zatrzymany dziś o godzinie 6 w porcie lotniczym w Gdańsku, tuż przed wylotem do Bułgarii. Zaskoczony przez funkcjonariuszy nie stawiał oporu" - dodano.

Dzięki zaangażowaniu, bardzo dobremu rozpoznaniu i intensywnej pracy operacyjnej policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymano 41-letniego mieszkańca Sopotu,obywatela Polski, podejrzewanego o… pic.twitter.com/W9bAYhcBMA — PomorskaPolicja (@PomorskaPolicja) September 13, 2025 Rozwiń

Pomorska policja przekazała, że zatrzymany trafił do jednostki policji, gdzie są prowadzone czynności procesowe. "Funkcjonariusze przeszukali także jego miejsce zamieszkania, zabezpieczając materiał dowodowy, który posłuży w dalszym postępowaniu. Mężczyzna pozostaje w dyspozycji prokuratora" - poinformowano.

Do akcji dotyczącej zatrzymania 41-latka włączył się również specjalny zespół interwencyjny Straży Granicznej, który wspierał policjantów w czynnościach na lotnisku.

Odnalezienie skradzionego samochodu

W środę skradziony lexus został odnaleziony przez funkcjonariuszy już kilka godzin po nocnej kradzieży spod domu premiera w Sopocie. Auto było na terenie dzielnicy Kokoszki w Gdańsku.

Wcześniej rozmówca portalu tvn24.pl mówił, że w przypadku auta premiera "nie muszą to być zuchwali przestępcy, nie można jednak wykluczyć działalności obcych służb, które chciały zakomunikować, że obserwują premiera i mogą mu osobiście zaszkodzić".

Toyota Lexus od lat znajduje się na szczycie rankingu kradzionych samochodów, razem z innymi japońskimi autami. Przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, że tamtejsi producenci oznaczają tylko niewiele części. W efekcie złodzieje rozbierają auto i następnie bezpiecznie sprzedają we fragmentach.

