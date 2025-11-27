Logo strona główna
Trójmiasto

Zaśpiewają dla mieszkańców Gazy. W sobotę koncert "Sending You Light"

Kryzys humanitarny w Strefie Gazy
Palestyńczycy kierują się na południe Strefy Gazy po tym, jak Izrael rozpoczął lądowy atak na miasto Gaza
Źródło: Reuters
Europejskie Centrum Solidarności zaprasza na charytatywny koncert "Sending You Light". Dochód z wydarzenia ma zostać w całości przeznaczony na wsparcie działań organizacji Lekarze bez Granic w Gazie i jej rejonie.

Wydarzenie odbędzie się 29 listopada w audytorium Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

Organizatorzy przekazali, że wszyscy artyści występują pro bono, partnerzy udostępniają niezbędne zaplecze logistyczne bezpłatnie, a osoby zaangażowane w przygotowanie koncertu działają w ramach wolontariatu.

Świat
Koncert poprowadzą Orina Krajewska i Piotr Stramowski.

Wystąpią: Hanna Banaszak, Baranovski, Bovska, Ewelina Flinta i Ayoub Houmann, Katarzyna Groniec, Aga Gruczek, Krzysztof Kawałko, Bela Komoszyńska, Wojtek Mazolewski, Yara al Nimer, Marek Piekarczyk, Natalia Przybysz, Paulina Przybysz, Rosalie, Michał Salamon, Łukasz Zagrobelny, a także Warszawski Ansambl Międzypokoleniowy i Decybele, czyli chór połączonych zespołów wokalnych, który poprowadzi Agnieszka Piotrowska.

Jak czytamy na stronie organizatorów, artyści wykonają wspólnie utwór autorstwa amerykańskiej wokalistki i aktywistki Melanie DeMore – "Sending You Light".

Obok muzyki mają pojawić się również utwory palestyńskich poetek i poetów wraz ze świadectwami pracowników Lekarzy bez Granic, którzy od dwóch lat ratują życie i zdrowie mieszkańców Gazy.

Kryzys humanitarny w strefie Gazy

W wyniku prowadzonych na terenie Strefy Gazy działań wojennych w przeciągu blisko dwóch lat zginęło około 65 tysięcy osób, a około 164 tysięcy zostało rannych. Rzeczywista liczba ofiar jest prawdopodobnie znacznie wyższa. Strefa Gazy jest zrujnowana, panuje w niej kryzys humanitarny, w tym głód.

Na tvn24.pl wielokrotnie opisywaliśmy dramatyczną sytuację humanitarną w Strefie Gazy.

Dziennikarz niezależny Ahmed Jihad Ibrahim Al-Arini w Strefie Gazy
Ciągła praca, głód i ataki. "Nigdy nie wahałem się ani jednego dnia”
Aleksandra Koszowska
Strefa Gazy, klęska głodu, dzieci, Palestyńskie matki, katastrofa humanitarna
"Jedna z najgorszych rzeczy, jakie mogą przytrafić się dziecku"
Świat
Tunel Hamasu w Strefie Gazy, zdobyty przez siły izraelskie
"Gdzie poszedł tata? Do nieba"
Monika Winiarska
OGLĄDAJ: Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel"
Protest w Londynie przeciwko zabijaniu dzieci w Strefie Gazy. Według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia ponad 30 procent wszystkich ofiar w Strefie Gazy od października 2023 r. stanowiły dzieci.

Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel"

Autorka/Autor: ms/akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: MOHAMMED SABER/PAP/EPA

