Zabójstwo i spalenie ciała. Trzy osoby zatrzymane po zaginięciu 24-latki

Trzy osoby zatrzymanie w związku ze śmiercią 24-latki

Trzy osoby zostały zatrzymane w sprawie zabójstwa 24-letniej Iryny M. i zbezczeszczenia jej zwłok. Kobieta od października ub. roku była uważana za zaginioną. O sprawie poinformowały w poniedziałek gdańska policja i prokuratura.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prokurator Mariusz Duszyński przekazał, że "w toku postępowania funkcjonariusze policji wraz z prokuratorem zgromadzili materiał dowodowy, który wskazywał, że zaginiona kobieta została zabita, a jej ciało spalono. Uzyskane dowody doprowadziły do odnalezienia szczątków ciała pokrzywdzonej oraz ustalenia osób, które mogły mieć związek z tą zbrodnią". Zatrzymani to obywatele Ukrainy: 31-letni Dmytr P., 36-letni Volodymyr K. oraz 58-letnia Olha P.

Troje zatrzymanych usłyszało zarzuty

Prokurator postawił Dmytrowi P. zarzut bezprawnego pozbawienia wolności pokrzywdzonej, pozbawienia jej życia z zamiarem bezpośrednim z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, a także znieważenia zwłok poprzez ich spalenie. Volodymyr K. usłyszał zarzuty popełnienia dwóch przestępstw: niezawiadomienia o zabójstwie oraz utrudniania postępowania karnego poprzez pomoc w ukryciu zwłok i rzeczy ofiary. Natomiast podejrzanej 58-latce prokurator przedstawił zarzut składania fałszywych zeznań. Prok. Duszyński przekazał, że podejrzani Dmytro P. i Volodymyr K. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia. Olha P. przyznała się natomiast do zarzucanego jej przestępstwa i również złożyła wyjaśnienia. W ubiegły piątek Sąd Rejonowy w Tczewie przychylił się do wniosków prokuratora i aresztował Dmytra P. oraz Volodymyra K. na trzy miesiące. Wobec Olhy P. sąd zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu kontaktowania się z podejrzanymi oraz zakazu opuszczania kraju.

Za zabójstwo popełnione z wyjątkowo okrutnych lub szczególnie nagannych pobudek grozi co najmniej 15 lat więzienia, a nawet dożywocie. Z kolei za zbezczeszczenie zwłok można usłyszeć wyrok grzywny, kary ograniczenia wolności albo do dwóch lat więzienia.

Kobiety szukano kilka miesięcy

24-letnia Iryna M. była wcześniej poszukiwana przez policję. W październiku ubiegłego roku gdańska komenda opublikowała w portalu społecznościowym zdjęcie kobiety oraz apel o pomoc w jej odnalezieniu. Poinformowano, że zawiadomienie o jej zaginięciu wpłynęło do komisariatu przy ul. Platynowej w Gdańsku. - Piątego października kobieta po raz ostatni kontaktowała się z siostrą, informując, że przebywa w Tczewie i idzie na pociąg do Gdańska. 24-latka nie wróciła do domu ani nie skontaktowała się z rodziną - przekazali wówczas policjanci.

