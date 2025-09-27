Zaginął żeglarz. Na Zatoce Puckiej trwa akcja poszukiwawcza

Do zdarzenia doszło na Zatoce Puckiej Źródło: Google Maps

O zdarzeniu dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska poinformował w sobotę rano. Jak przekazał, od piątku wieczorem w rejonie Rybitwiej Mielizny (woj. pomorskie) prowadzone są poszukiwania zaginionego żeglarza z jachtu Chimaera. Z mężczyzną ostatni raz kontaktowano się w czwartek, kiedy wyrażał chęć powrotu do trójmiejskich portów w piątek.

W nocnych poszukiwaniach brali udział policjanci, Morski Oddział Straży Granicznej, załoga śmigłowca, statku ratowniczego Sztom, statku ratowniczego Wiatr, a także ratownicy z BSR Władysławowo. Obecnie kontynuują je Brzegowa Stacja Ratownicza Świbno i Władysławowo, mundurowi oraz druhowie z OSP Karwia.

Nie jest głęboka

Rybitwa Mielizna ma około dziesięciu kilometrów długości. To wąska mielizna przecinająca z południa na północ Zatokę Pucką i łącząca Cypel Rewski na południu z Mierzeją Helską na północy. Mielizna ta jest skutkiem nanoszenia piasku przez prąd morski płynący przez zatokę. Na większości swojej długości ma obecnie nie więcej niż jeden metr głębokości.