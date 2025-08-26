Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Trójmiasto

Zbadali wodę w popularnym kurorcie. "Zagrożenie życia i zdrowia"

wladyslawowo morze baltyk wakcje S shutterstock_1633007269
Władysławowo (woj. pomorskie)
Źródło: Google Earth
W części Władysławowa (Pomorskie) woda jest niezdatna do spożycia - poinformował sanepid. Powodem jest wykrycie w próbkach pobranych w wodociągach przekroczonej ilości groźnej dla zdrowia bakterii z grupy coli. Wodociąg, w którym wykryto zanieczyszczenie, zaopatruje w wodę ponad 20 tysięcy mieszkańców.

Przy 33 ulicach we Władysławowie niezdatna do spożycia jest woda dostarczana przez wodociągi - poinformowały w komunikacie władze gminy i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pucku. Decyzja w tej sprawie zapadła we wtorek o godzinie 18.

Sanepid o zagrożeniu

Jak przekazał sanepid, powodem jest wykrycie w badanej próbce wody "ponadnormatywnej ilości bakterii grupy coli tj. 10 jednostek tworzących kolonie w 100 ml wody". Próbkę pobrano z wodociągu przy ulicy Droga Chłapowska. W komunikacie wskazano, że woda w części miasta nadaje się wyłącznie do płukania sanitariatów.

"Stwierdzenie obecności w wodzie bakterii grupy coli w ilości 10 jtk/100 ml stanowi bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia dla konsumentów. Spożywanie wody zanieczyszczonej bakteriologicznie może być przyczyną występowania zatruć pokarmowych lub innych zachowań objawiających się zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi" - podkreślił sanepid.

Ulice, których dotyczy ostrzeżenie, to: Droga Chłapowska od nr 2 do nr 47, Krasickiego, Reymonta, Przybyszewskiego, Reja, Młyńska, Żytnia, Rzemieślnicza, Przemysłowa, Żwirowa, Żeromskiego str. zachodnia od ul. Żwirowej do Wyzwolenia, Wyzwolenia, Sucharskiego, Unruga, Krasickiego, Tuwima, Prusa, Literacka, Mickiewicza, Asnyka, Lema, Orzeszkowej, Frycza Modrzewskiego, Dąbrowskiej, Owsiana, Jęczmienna, Pszeniczna, Konopnickiej, Helska, Gdyńska, Porazińskiej, Rietza, Tuwima.

Władysławowo zapewni wodę w butelkach

"Prosimy o niewykorzystywanie jej do picia, przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw, ani do przygotowywania napojów dla niemowląt i małych dzieci. Wodę można natomiast używać do celów sanitarnych, takich jak spłukiwanie toalet czy sprzątanie" - wyjaśniły władze gminy Władysławowo, podkreślając, że "trwają intensywne działania mające na celu przywrócenie pełnej jakości wody".

Gmina poinformowała w komunikacie również, że wodę pitną można pobierać całodobowo z cysterny zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej, a także że we wtorek do godziny 22 woda w butelkach będzie wydawana w kilku lokalizacjach: na rogu ul. Wyzwolenia i Sucharskiego, na rogu ul. Żwirowej i ul. Wyzwolenia, na parkingu na końcu ul. Steyera, na rogu ul. Droga Chłapowska i ul. Droga Swarzewska, na rogu ul. Młyńska i ul. Krasickiego, na rogu ul. Reja i ul. Przybyszewskiego i w bazie spółki "Ekowik" przy ul. Droga Chłapkowska 21.

W środę woda w butelkach będzie dostępna w tych samych lokalizacjach w godzinach od 7 do 9, od 13 do 15 i od 19 do 21.

"W pozostałej części wodociągu Władysławowo - Jurata zaleca się spożywanie wody po przegotowaniu. Dotyczy to pozostałej części Władysławowa oraz miejscowości Chłapowa, Chałup, Kuźnicy, Jastarni, Juraty, Łebcza, Mieroszyna, Strzelna, Czarnego Młyna, Kaczyńca, Swarzewa i Gnieżdżewa" - czytamy w komunikacie.

Według puckiej stacji sanitarno-epidemiologicznej, wodociąg, o którym mowa, zaopatruje w wodę ponad 20 tysięcy mieszkańców - to jednak popularne miejsce wakacji, więc liczba osób dotkniętych skażeniem jest z pewnością wyższa. Nie wiadomo, kiedy woda we Władysławowie będzie już zdatna do picia, jednak sanepid wyznaczył wodociągom termin poprawienia jakości wody na 5 września.

Autorka/Autor: bp/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica