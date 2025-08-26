Zbadali wodę w popularnym kurorcie. "Zagrożenie życia i zdrowia"

Władysławowo (woj. pomorskie) Źródło: Google Earth

Przy 33 ulicach we Władysławowie niezdatna do spożycia jest woda dostarczana przez wodociągi - poinformowały w komunikacie władze gminy i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pucku. Decyzja w tej sprawie zapadła we wtorek o godzinie 18.

Sanepid o zagrożeniu

Jak przekazał sanepid, powodem jest wykrycie w badanej próbce wody "ponadnormatywnej ilości bakterii grupy coli tj. 10 jednostek tworzących kolonie w 100 ml wody". Próbkę pobrano z wodociągu przy ulicy Droga Chłapowska. W komunikacie wskazano, że woda w części miasta nadaje się wyłącznie do płukania sanitariatów.

"Stwierdzenie obecności w wodzie bakterii grupy coli w ilości 10 jtk/100 ml stanowi bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia dla konsumentów. Spożywanie wody zanieczyszczonej bakteriologicznie może być przyczyną występowania zatruć pokarmowych lub innych zachowań objawiających się zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi" - podkreślił sanepid.

Ulice, których dotyczy ostrzeżenie, to: Droga Chłapowska od nr 2 do nr 47, Krasickiego, Reymonta, Przybyszewskiego, Reja, Młyńska, Żytnia, Rzemieślnicza, Przemysłowa, Żwirowa, Żeromskiego str. zachodnia od ul. Żwirowej do Wyzwolenia, Wyzwolenia, Sucharskiego, Unruga, Krasickiego, Tuwima, Prusa, Literacka, Mickiewicza, Asnyka, Lema, Orzeszkowej, Frycza Modrzewskiego, Dąbrowskiej, Owsiana, Jęczmienna, Pszeniczna, Konopnickiej, Helska, Gdyńska, Porazińskiej, Rietza, Tuwima.

Władysławowo zapewni wodę w butelkach

"Prosimy o niewykorzystywanie jej do picia, przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw, ani do przygotowywania napojów dla niemowląt i małych dzieci. Wodę można natomiast używać do celów sanitarnych, takich jak spłukiwanie toalet czy sprzątanie" - wyjaśniły władze gminy Władysławowo, podkreślając, że "trwają intensywne działania mające na celu przywrócenie pełnej jakości wody".

Gmina poinformowała w komunikacie również, że wodę pitną można pobierać całodobowo z cysterny zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej, a także że we wtorek do godziny 22 woda w butelkach będzie wydawana w kilku lokalizacjach: na rogu ul. Wyzwolenia i Sucharskiego, na rogu ul. Żwirowej i ul. Wyzwolenia, na parkingu na końcu ul. Steyera, na rogu ul. Droga Chłapowska i ul. Droga Swarzewska, na rogu ul. Młyńska i ul. Krasickiego, na rogu ul. Reja i ul. Przybyszewskiego i w bazie spółki "Ekowik" przy ul. Droga Chłapkowska 21.

W środę woda w butelkach będzie dostępna w tych samych lokalizacjach w godzinach od 7 do 9, od 13 do 15 i od 19 do 21.

"W pozostałej części wodociągu Władysławowo - Jurata zaleca się spożywanie wody po przegotowaniu. Dotyczy to pozostałej części Władysławowa oraz miejscowości Chłapowa, Chałup, Kuźnicy, Jastarni, Juraty, Łebcza, Mieroszyna, Strzelna, Czarnego Młyna, Kaczyńca, Swarzewa i Gnieżdżewa" - czytamy w komunikacie.

Według puckiej stacji sanitarno-epidemiologicznej, wodociąg, o którym mowa, zaopatruje w wodę ponad 20 tysięcy mieszkańców - to jednak popularne miejsce wakacji, więc liczba osób dotkniętych skażeniem jest z pewnością wyższa. Nie wiadomo, kiedy woda we Władysławowie będzie już zdatna do picia, jednak sanepid wyznaczył wodociągom termin poprawienia jakości wody na 5 września.

