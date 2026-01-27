Atak nożownika w Ustce. Nie żyje czteroletnie dziecko Źródło: TVN24

W poniedziałek wieczorem, w mieszkaniu przy ulicy Bałtyckiej w Ustce (województwo pomorskie) mężczyzna z nieustalonych jeszcze przyczyn zaatakował domowników - żonę, teściową oraz dwójkę dzieci.

Zgłoszenie do policji wpłynęło po tym, gdy sąsiedzi usłyszeli dobiegające z mieszkania krzyk i płacz.

Nie żyje 4-latka

Jak przekazał nam oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku, podkom. Jakub Bagiński, pomimo długiej reanimacji nie udało się uratować czteroletniej dziewczynki. Drugiemu z dzieci udało się uciec z mieszkania. Dwie ranione kobiety znajdują się w ciężkim stanie.

Łącznie, wedle ustaleń Radia Gdańsk, obrażenia odniosło pięć osób - napastnik również został ranny.

Mężczyzna został zatrzymany przez policję. Ustalono, że jest funkcjonariuszem Służby Ochrony Państwa. Na miejscu pracuje prokurator.

