W poniedziałek wieczorem, w mieszkaniu przy ulicy Bałtyckiej w Ustce (województwo pomorskie) mężczyzna z nieustalonych jeszcze przyczyn zaatakował domowników - żonę, teściową oraz dwójkę dzieci.
Zgłoszenie do policji wpłynęło po tym, gdy sąsiedzi usłyszeli dobiegające z mieszkania krzyk i płacz.
Nie żyje 4-latka
Jak przekazał nam oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku, podkom. Jakub Bagiński, pomimo długiej reanimacji nie udało się uratować czteroletniej dziewczynki. Drugiemu z dzieci udało się uciec z mieszkania. Dwie ranione kobiety znajdują się w ciężkim stanie.
Łącznie, wedle ustaleń Radia Gdańsk, obrażenia odniosło pięć osób - napastnik również został ranny.
Mężczyzna został zatrzymany przez policję. Ustalono, że jest funkcjonariuszem Służby Ochrony Państwa. Na miejscu pracuje prokurator.
Autorka/Autor: asty/ft
Źródło: TVN24, Radio Gdańsk
Źródło zdjęcia głównego: Mariusz Jasłowski