15-latek na hulajnodze potrącony przez samochód

Nastolatek na hulajnodze potrącony przez samochód Źródło: KPP Sztum

Do zdarzenia doszło w miniony weekend na ulicy Mickiewicza w Sztumie w województwie pomorskim. Na wyznaczonym przejeździe dla rowerzystów kierujący samochodem osobowym potrącił 15-letniego użytkownika hulajnogi.

Kierujący nie zachował należytej ostrożności Źródło: KPP Sztum

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 39-letni kierowca opla nie zachował należytej ostrożności. Nastolatek został przewieziony do szpitala w Elblągu.

Sztumscy policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o ostrożność i przestrzeganie przepisów. Przypominają, że piesi, rowerzyści i osoby korzystające z hulajnóg powinni upewnić się, że mogą bezpiecznie wejść lub wjechać na przejście lub przejazd. Podkreślają również, że choć kaski ochronne nie są obowiązkowe, ich stosowanie może znacząco zwiększyć bezpieczeństwo. Policja zaznacza, że bezpieczeństwo na drogach zależy od odpowiedzialnego zachowania wszystkich użytkowników.

