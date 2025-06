Znicz w roli tylnego światła w rowerze

Nietypowy "rowerzysta" w Sopocie Źródło: KMP Sopot

W nocy z czwartku na piątek funkcjonariusze skontrolowali na popularnym Monciaku rowerzystę. Po pierwsze w ogóle nie powinien tamtędy jechać, po drugie wszystko wskazywało na to, że jego "rower" został przerobiony na motorower.

Mężczyzna jeździł przerobionym rowerem Źródło: KMP Sopot

- Dostawca jedzenia zamontował w pojeździe silnik spalinowy o pojemności 50 centymetrów sześciennych, a jako tylne światło wykorzystywał.... elektroniczny znicz - relacjonuje rzecznik policji.

Nie jest raczej niespodzianką, że pojazd nie był dopuszczony do ruchu. I jak mówią policjanci, jego stan techniczny oraz "wykorzystane rozwiązania" mogły być niebezpieczne. - Z związku z popełnionymi wykroczeniami funkcjonariusze sporządzili wniosek do sądu o ukaranie 57-latka - przekazuje Leśkiewicz.

Jest wniosek o ukaranie 58-latka Źródło: KMP Sopot

W sklepowym wózku zamontował silnik

Policja przypomina, że przerabianie rowerów na pojazdy mechaniczne bez odpowiednich zezwoleń i homologacji jest niezgodne z przepisami prawa. Mimo to wciąż nie brakuje osób, które podejmują takie próby. - Nie tak dawno policjanci zatrzymali osobę, która poruszała się przerobionym wózkiem sklepowym, do którego zamontowano silniki. Co ciekawe prowadziła go osoba, która ze względu na wcześniejszą jazdę pod wpływem alkoholu miała orzeczony zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych - opowiada Leśkiewicz.

Takim "bolidem" 19-latek poruszał się po Sopocie Źródło: KMP Sopot

Coraz częściej policjanci mają również do czynienia z hulajnogami pozbawionymi blokad prędkości. - Funkcjonariusze są bardzo wyczuleni na takie sytuacje zwłaszcza w miejscach, w których jest duży ruch pieszych, a tych w Sopocie nie brakuje - dodaje.

