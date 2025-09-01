Indie proponują, że obniżą cła do zera, ale powinny były to zrobić lata temu - stwierdził Donald Trump. Prezydent USA ponownie wyraził niezadowolenie z powodu kupowania przez Delhi ropy naftowej i broni od Rosji.

Trump we wpisie w mediach społecznościowych po raz kolejny zwrócił uwagę na nierówność w relacjach handlowych z Indiami, dotychczasowe wysokie bariery dla importu z USA oraz fakt kupowania przez Indie większości sprzętu wojskowego i ropy naftowej w Rosji.

Trump: kilka prostych faktów do przemyślenia

"To była całkowicie jednostronna katastrofa! Poza tym Indie kupują większość ropy naftowej i wyrobów wojskowych od Rosji, a bardzo niewiele od Stanów Zjednoczonych. Teraz zaoferowali obniżenie swoich ceł do zera, ale robi się późno. Powinni byli to zrobić lata temu. To tylko kilka prostych faktów do przemyślenia!!!" - zakończył Trump.

Słowa Trumpa padły dzień po spotkaniu premiera Indii Narendry Modiego z przywódcami Rosji i Chin w kuluarach szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Tiencinie. W ubiegłą środę w życie weszły natomiast podwojone, 50 proc. amerykańskie cła na towary z Indii, które Trump nałożył w związku z kupowaniem przez Delhi rosyjskiej ropy naftowej i sprzętu wojskowego.

Cła Donalda Trumpa

Mimo że jeszcze w kwietniu wiceprezydent Vance ogłosił, że uzgodnił ramy porozumienia handlowego z Indiami, do tej pory taka umowa nie została zawarta, przez co Indie są jednym z niewielu dużych gospodarek, które nie mają porozumienia z USA.

Niemal wszystkie państwa, które zawarły takie porozumienia, zobowiązały się nie tylko do obniżenia większości ceł na towary z USA do zera, ale też do wielomiliardowych inwestycji oraz zakupów amerykańskich surowców, uzbrojenia, czy produktów rolnych.

Relacje Indii z USA

Krytycy wprowadzenia wyższych ceł na produkty z Indii twierdzą, że ruch ten podważa prowadzone od wielu lat starania Waszyngtonu, by pielęgnować stosunki z Delhi jako przeciwwagę wobec Pekinu.

Indie były również dla amerykańskich i międzynarodowych firm jednym z alternatywnych wobec Chin ośrodków produkcji przemysłowej.

Autorka/Autor:Pkarp/kris

Źródło: PAP