Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Białe auto i nowe "przesłanki obiektywne" w sprawie Iwony Wieczorek

Nowy trop w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek
Prokuratura o nowych informacjach w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek.
Śledczy zajmujący się sprawą zniknięcia Iwony Wieczorek przekazali nam, że nowe, obiecujące tropy w sprawie zniknięcia sprzed ponad 15 lat związane są z białym autem zarejestrowanym przez jedną z kamer w pobliżu miejsca, gdzie urwał się ślad po zaginionej. O tym pojeździe policja informowała już w 2024 roku. Nowe, nieznane dotąd "obiektywne przesłanki" jeszcze bardziej skupiają na nim uwagę śledczych.

W ostatnich dniach, jak informowaliśmy w tvn24.pl, prokuratorzy przyznali, że w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek, po której ślad urwał się 17 lipca 2010 roku rano, pojawiły się nowe "fakty i dowody", które są "aktualnie analizowane". Zastrzegli jednak, że nie będą udzielać żadnych dodatkowych informacji.

Rozmawialiśmy o tej sprawie z Erykiem Stasielakiem z Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Krakowie. W rozmowie brał też udział prokurator, który osobiście prowadzi śledztwo.

OGLĄDAJ: Co mówi nam telefon Iwony Wieczorek?
pc

Co mówi nam telefon Iwony Wieczorek?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Obiektywna przesłanka

Śledczy przekazali, że największe nadzieje związane są z nagraniem białego fiata, którego zdjęcie już w 2024 roku było publikowane przez Komendę Stołeczną Policji wraz z apelem o pomoc w identyfikacji osoby, która poruszała się tym pojazdem. Dlaczego zatem prokuratura mówi w jego kontekście o nowych informacjach?

Prokurator Stasielak przekazał nam, że w ostatnim czasie pojawił się dowód, który w znacznie większym niż dotąd stopniu uprawdopodabnia, że kierowca białego fiata był w krytycznym dla sprawy miejscu i czasie. Prokurator odpowiedzialny za śledztwo dodał, że tym dowodem nie są czyjeś zeznania, lecz nieznana dotąd, tak zwana obiektywna przesłanka.

Co to jednak w ogóle jest obiektywna przesłanka? To po prostu tak zwany dowód nieosobowy, czyli nie są to niczyje zeznania ani relacje. O ile nie wolno nam informować, o jakie dokładnie przesłanki chodzi w tym przypadku, to możemy przekazać, że takim dowodem mogą być na przykład zapisy z kamer, ślady biologiczne, ale również logowania do masztów przekaźnikowych telefonii komórkowej, dzięki którym można odtworzyć, kto i gdzie przemieszczał się w danym momencie.

Klatka kluczowa-170474
Nowe informacje w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek
Źródło: TVN24

Fiat Cinquecento czy jednak nie?

W połowie stycznia stołeczna policja kolejny raz zaapelowała o pomoc w sprawie kierowcy białego Fiata Cinquecento, który przemieszczał się 17 lipca 2010 roku o godzinie 5.07 w Gdańsku w rejonie Parku Reagana, a następnie na trasie Rumia, Reda, okolice Pucka. "Stołeczni policjanci nadal sprawdzają trop w sprawie zaginionej Iwony Wieczorek" - poinformowali funkcjonariusze w komunikacie.

O tropie tym informowaliśmy w czerwcu 2024 roku.

Policjanci ze stołecznego Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw, którzy prowadzą tę sprawę, uzyskali informację, że związek z zaginięciem kobiety może mieć kierowca białego Fiata Cinquecento. Funkcjonariusze podkreślają: "Informacje na temat pojazdu i jego kierowcy mogą pomóc w wyjaśnieniu tajemniczego zaginięcia".

W czasie rozmowy z naczelnikiem wydziału, w którym toczy się śledztwo i prokuratorem za nie odpowiedzialnym, słyszymy jednak, że analizowana jest też inna wersja - że nagrany samochód to nie Fiat Cinquecento (jak przekazywała policja), ale Fiat Uno.

Nowy trop w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek
Nowy trop w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek
Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Jednocześnie prokuratorzy zapowiadają, że w najbliższym czasie na terenie Sopotu rozpoczną się działania związane z zaginięciem Iwony Wieczorek. Nie chcą jednak precyzować, czego mają dotyczyć.

"Przełom" i śledztwo w zawieszeniu

O ile doniesienia o nowych faktach elektryzują opinię publiczną, która z uwagą śledzi sprawę najgłośniejszego zaginięcia w Polsce, o tyle prokuratorzy starają się tonować emocje.

W ostatnich latach kilkukrotnie wydawało się, że doszło do przełomu. O tajemniczym zniknięciu Iwony Wieczorek na nowo mówiła cała Polska na przełomie 2022 i 2023 roku. Wtedy to ruszyła gigantyczna akcja przeszukiwania plaży, dawnej Zatoki Sztuki, niegdyś jednego z najpopularniejszych i najmodniejszych lokali w Trójmieście, a dziś miejsca owianego złą sławą, oraz jego okolic.

O tych działaniach obszernie informowaliśmy w reportażu pt. "Trałowanie w pobliżu Zatoki Sztuki". Jak przekazują nasi informatorzy, "trałowanie" jednak w przypadku sprawy Iwony Wieczorek nie przyniosło niczego znaczącego.

Trałowanie w Zatoce Sztuki. Czy po Iwonie Wieczorek został jakiś ślad?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trałowanie w Zatoce Sztuki. Czy po Iwonie Wieczorek został jakiś ślad?

Polska

Niedługo potem zarzuty w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek usłyszała pierwsza osoba. Był to Paweł P., który krytycznej nocy bawił się z Iwoną w klubie. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące przestępstw narkotykowych oraz, co ważniejsze, utrudniania postępowania karnego poprzez usuwanie śladów i dowodów, zacieranie śladów przestępstwa, a także podawanie nieprawdziwych informacji w sprawie dotyczącej Iwony Wieczorek. O szczegółach tego, na czym dokładnie miały polegać te działania, śledczy nie mówili. Sprawa nie została ani umorzona, ani skierowana do sądu.

Rozmawialiśmy o tym z adwokatem Pawła P., mecenasem Krzysztofem Wolińskim. Wyraził on frustrację w związku z faktem, że postępowanie znajduje się w bliżej nieokreślonym zawieszeniu i w zasadzie nie wiadomo, co obecnie się w nim dzieje. Prawnik przekazał jedynie, że jego klientowi zwrócono już poręczenie majątkowe, a sam Paweł P. chciałby, aby sprawa związana ze zniknięciem Iwony Wieczorek, po ponad piętnastu latach, przestała wpływać na jego życie.

Iwona Wieczorek przed zaginięciem
Iwona Wieczorek przed zaginięciem
Źródło: archiwum TVN24

Zaginięcie Iwony Wieczorek

Iwona Wieczorek zaginęła w lipcu 2010 roku. Miała wówczas 19 lat.

Tego wieczoru Iwona umówiła się z koleżanką Adrią i trzema kolegami - Pawłem, Markiem i Adrianem. Najpierw pojechali na działkę babci Pawła przy ul. Reja w Sopocie. Tam pili alkohol. Po północy cała grupa pojechała do sopockiej dyskoteki. W klubie doszło do kłótni między Iwoną i jej przyjaciółką.

Wtedy - o godz. 3 w nocy - Iwona wyszła z dyskoteki i zdecydowała się samotnie pójść do domu. Kamery miejskiego monitoringu nagrały ją o godz. 3.07, gdy kierowała się w stronę promenady nadmorskiej. Z Sopotu do domu miała kilka kilometrów.

Iwona Wieczorek zaginęła w lipcu 2010 roku, wracała z dyskoteki
Iwona Wieczorek zaginęła w lipcu 2010 roku, wracała z dyskoteki
Źródło: monitoring miejski

W międzyczasie miała kontaktować się ze znajomymi. Analitycy z Komendy Głównej Policji, którzy ponad rok później badali billingi telefoniczne grupy znajomych zaginionej, ustalili, że kontaktowała się z nimi po wyjściu z klubu.

Przed godziną czwartą nad ranem 19-latce rozładował się telefon, a o godz. 4.12 minęła wejście nr 63 na plażę w Gdańsku Jelitkowie. Tam została zarejestrowana przez kamerę monitoringu i ślad po 19-letniej Iwonie urwał się w tym miejscu. Nie została już zarejestrowana przez inne kamery miejskiego monitoringu. Do domu miała stamtąd dwa kilometry. Musiała tylko przejść przez tereny leśno-parkowe.

Autorka/Autor: Bartosz Żurawicz / gp, pm

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Stołeczna Policji

Udostępnij:
TAGI:
Iwona WieczorekzaginięciaPolicjaProkuraturaSopot
Czytaj także:
imageTitle
Świetny powrót O'Sullivana po dwóch miesiącach przerwy
Najnowsze
ZUS
ZUS ostrzega: konto może zostać zablokowane
BIZNES
Zniszczenia w Odessie po rosyjskim ataku dronowym
Ukraina potwierdza: Rosja używa Starlinków w dronach uderzających w miasta
Świat
Kopalnia KWK Borynia-Zofiówka-Bzie w Jastrzębiu-Zdroju
Rozmowy w JSW zerwane. "Krok wstecz"
BIZNES
imageTitle
Zderzył się z kangurem. Musiał przejść operację
EUROSPORT
imageTitle
Decydował ostatni rzut. Wielkie emocje w mistrzostwach Europy
EUROSPORT
Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim
Założyli 17 firm, są oskarżeni o wyłudzenie 10 milionów
Poznań
CBA
Agenci CBA w centrali KGHM. W tle interesy z handlarzem bronią
Robert Zieliński
Antoni Macierewicz
Wniosek o uchylenie immunitetu Macierewiczowi
Polska
Prezentacja Raportu Samobójstwa i próby samobójcze w Polsce w latach 2020 - 2025 na podstawie danych Komendy Głównej Policji na dzień 20.01.2026
Więcej samobójstw dzieci i młodzieży w Polsce. Suicydolodzy ostrzegają przed kryzysem psychicznym
Anna Bielecka
Komisja Europejska
Bruksela ma pomóc firmie Google. Wszczęła dwa postępowania
BIZNES
Agenci ICE mają być obecni na igrzyskach
Agenci ICE obecni na igrzyskach. "Czy raz możemy odmówić Trumpowi?"
EUROSPORT
Po osuwisku w Nascemi na Sycylii domy znalazły się na skraju klifu
"Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że sytuacja jest bardzo skomplikowana"
METEO
Policja bada sprawę kradzieży figurki Matki Boskiej (zdjęcie ilustracyjne)
Z kapliczki skradziono figurę Matki Bożej
WARSZAWA
Szkoła (zdjęcie ilustracyjne)
Nauczyciel miał szarpać i obrażać 12-letniego ucznia
Wrocław
Światła
Awaria systemu sterującego sygnalizacją świetlną
Wrocław
Karetka nie była w stanie dojechać do celu
Karetka utknęła, ratownik pieszo ruszył z pomocą
Szczecin
Radosław Sikorski
Sikorski: znacznie więcej korzyści niż wyzwań
BIZNES
"Od marca alkoholik dostanie dwa tysiące złotych od państwa". ZUS reaguje, my wyjaśniamy
"Od marca alkoholik dostanie dwa tysiące złotych od państwa"?
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Pretensje Coco Gauff. "Oczywiście to zrobili"
EUROSPORT
Billie Eilish, Pedro Pascal, Natalie Portman
Gwiazdy przerywają milczenie. "To, co się dzieje, jest absolutnie przerażające"
Ewa Żebrowska
Karol Nawrocki
"Świat pozwolił na zbyt wiele i doszło do tej przerażającej tragedii"
Polska
shutterstock_2552000561
Nowe wytyczne dla cukrzyków. Przełom w monitorowaniu poziomu cukru
Zdrowie
42 min
kierowca zlosc samochod shutterstock_2565944233
Inny mózg? Wychowanie? Oto ile jest prawdy w słowach "jeździsz jak baba"
Kobiecy Punkt Widzenia
Zderzenie na trasie S8
Zderzenie samochodu z busem na S8
WARSZAWA
Burza Chandra wywołała powódź w miejscowości Bunclody w południowo-wschodniej Irlandii
"W tej chwili to istny rwący potok"
METEO
warszawa ludzie ulica
800 plus. Nowe zasady dla obywateli Ukrainy
BIZNES
Przejazd w Radości, linia otwocka
Tutaj pociąg jest jak metro. Trzy lata utrudnień na popularnej linii
Dariusz Gałązka
Kolumbijczycy nie dostali zgody na pobyt w Polsce
Kolumbijczyk chciał zobaczyć śnieg, Wenezuelczyk zwiedzać Sosnowiec
Katowice
imageTitle
Identyfikuje się jako mężczyzna, na igrzyskach zawalczy z kobietami
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica