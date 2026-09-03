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Sopot

Nie żyje sopocka pisarka. Miała 51 lat

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Monika Koszowska miała 51 lat
Sopot
Źródło wideo: Google Maps
Źródło zdj. gł.: Archiwum prywatne Moniki Koszowskiej
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Nie żyje ceniona sopocka pisarka Monika Koszewska. Była autorką powieści obyczajowych, psychologicznych i kryminalnych. Miała 51 lat.

Jak informuje portal trojmiasto.pl, debiutem literackim Moniki Koszewskiej była powieść "Kiedyś nadejdzie ten dzień", która ukazała się w 2020 roku. Następnie ukazała się kontynuacja pod tytułem "Nadszedł ten dzień". W swoim portfolio autorka miała również powieści obyczajowe, kryminały, literaturę historyczną i książkę dla dzieci.

Monika Koszewska poruszała trudne tematy społeczne. Koncentrowała się na problematyce przemocy domowej, uzależnień czy samotności.

Monika Koszewska miała 51 lat
Monika Koszewska miała 51 lat
Źródło zdjęcia: Archiwum prywatne Moniki Koszowskiej

Wcześniej, przez wiele lat pracowała jako menedżerka. Była związana z branżą IT, a później z branżą hotelarsko-gastronomiczną. Prowadziła hotel Bursztyn oraz sąsiadującą z nim restaurację Pomarańczowa Plaża.

Prezydentka Sopotu żegna pisarkę

Pisarkę pożegnała we wpisie w mediach społecznościowych prezydentka Sopotu.

"Trudno uwierzyć, trudno zaakceptować... Jeszcze kilka dni temu spotkałyśmy się na plaży, spacerując z psami. Monika z pasją opowiadała o kolejnych pomysłach. Wyrazy współczucia Bliskim" - napisała Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Monika Koszewska miała 51 lat.

Źródło: tvn24.pl, trojmiasto.pl
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Tagi:
Sopot
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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