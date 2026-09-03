Nie żyje sopocka pisarka. Miała 51 lat
Jak informuje portal trojmiasto.pl, debiutem literackim Moniki Koszewskiej była powieść "Kiedyś nadejdzie ten dzień", która ukazała się w 2020 roku. Następnie ukazała się kontynuacja pod tytułem "Nadszedł ten dzień". W swoim portfolio autorka miała również powieści obyczajowe, kryminały, literaturę historyczną i książkę dla dzieci.
Monika Koszewska poruszała trudne tematy społeczne. Koncentrowała się na problematyce przemocy domowej, uzależnień czy samotności.
Wcześniej, przez wiele lat pracowała jako menedżerka. Była związana z branżą IT, a później z branżą hotelarsko-gastronomiczną. Prowadziła hotel Bursztyn oraz sąsiadującą z nim restaurację Pomarańczowa Plaża.
Prezydentka Sopotu żegna pisarkę
Pisarkę pożegnała we wpisie w mediach społecznościowych prezydentka Sopotu.
"Trudno uwierzyć, trudno zaakceptować... Jeszcze kilka dni temu spotkałyśmy się na plaży, spacerując z psami. Monika z pasją opowiadała o kolejnych pomysłach. Wyrazy współczucia Bliskim" - napisała Magdalena Czarzyńska-Jachim.
Monika Koszewska miała 51 lat.