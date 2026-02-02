Szkoły w Sopocie zamknięte przez awarię, mieszkańcy mogą wypożyczyć grzejnik

Zawieszone zostały zajęcia w szkołach Źródło: TVN24

O decyzji miasta poinformował w poniedziałek wiceprezydent Sopotu Michał Banacki.

Dodał, że zamknięta będzie również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. - W podstawówkach utrzymane zostaną tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla najmłodszych dzieci. Odbędą się one w specjalnie przygotowanych salach. Przedszkola i żłobki pracują normalnie – podał.

Działa Szkoła Muzyczna i MDK

Zajęcia w normalnym trybie odbywają się również w Sopockiej Szkole Muzycznej, a także w Młodzieżowym Domu Kultury – obie te instytucje mają własne gazowe źródła zasilania, niezależne od Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (GPEC).

W związku z awarią mieszkańcy siedmiu dzielnic Gdańska oraz Sopotu zostali pozbawieni ciepłej wody i ogrzewania. Powodem była nieszczelność jednego z bloków elektrociepłowni GPEC.

Bez ogrzewania pozostają dzielnice: Żabianka, Oliwa, Strzyża, Stogi, Śródmieście, częściowo Orunia i Orunia Górna oraz cały Sopot.

Awaria kotła w gdańskiej elektrociepłowni zostanie usunięta najprawdopodobniej do środy, 4 lutego 2026 r. Ciepło w pełnym zakresie powinno wrócić w czwartek.

Grzejniki dla mieszkańców

W związku z awarią, GPEC umożliwia mieszkańcom Gdańska i Sopotu wypożyczenie grzejników i farelek. Można je odebrać dzisiaj w godzinach 16.30-20.00, a we wtorek i środę w godzinach 7.00-20.00 w dwóch lokalizacjach Grupy GPEC w Gdańsku: przy ul. Słowackiego 159 B i przy ul. Miałki Szlak 44. Aby wypożyczyć grzejniki należy wcześniej zgłosić ten fakt dzwoniąc pod nr telefonu: 58 52 43 580.

Państwowa Straż Pożarna w Sopocie ustawiła przy kościele św. Jerzego ogrzewany namiot. Przez całą dobę dyżurować w nim będą strażacy. W środku można się rozgrzać i wypić gorącą herbatę.

