Trójmiasto Taksówkarz uderzony butelką. Jeden zatrzymany Filip Czekała |

Do zdarzenia doszło w Słupsku (Pomorskie) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: KMP Słupsk

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W nocy z soboty na niedzielę około godziny 1.30 policjanci ze Słupska otrzymali zgłoszenie o trzech osobach, które szarpią się z kierowcą taksówki na ulicy Murarskiej.

"Na miejscu funkcjonariusze wstępnie ustalili, że pomiędzy taksówkarzem a obywatelami Kolumbii doszło do nieporozumienia, a następnie do szarpaniny" - informowała słupska policja.

Policja zatrzymała jednego z Kolumbijczyków Źródło zdjęcia: KMP Słupsk

Taksówkarz uderzony butelką

Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że podczas zdarzenia 32-latek kierujący taksówką został uderzony butelką. Mężczyzna trafił do szpitala. W szpitalu znalazł się też jeden z obywateli Kolumbii.

W niedzielę po godzinie 16 policjanci zatrzymali do sprawy 35-letniego Kolumbijczyka. "Kierujący taksówką został przesłuchany. Policjanci cały czas pracują nad sprawą, ustalają tożsamość pozostałych uczestników zdarzenia i prowadzą czynności, które mają na celu wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia" - przekazała słupska policja.