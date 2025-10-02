Logo strona główna
Trójmiasto

Ciało leżało w wannie przez ponad pół roku. Dwie osoby staną przed sądem

Do zdarzenia doszło w Słupsku
Źródło: Google Earth
Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 36-letniemu Andrzejowi K. i 44-letniemu Zdzisławowi M., którzy odpowiadają m.in. za zabójstwo i zbezczeszczenie zwłok 60-latka. Jego ciało, w stanie silnego rozkładu, zostało odnalezione w jednym ze słupskich mieszkań w lipcu ub. roku.

36-letni Andrzej K. i 44-letni Zdzisław M. staną przed sądem oskarżeni w sprawie o zabójstwo 60-latka ze Słupska, zbezczeszczenie jego zwłok i zacieranie śladów przestępstwa – poinformował w czwartek rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku prok. Mariusz Marciniak.

Ciało zamordowanego Andrzeja G. zostało odnalezione w jednym ze słupskich mieszkań 10 lipca 2024 r. Było w wannie "w stanie silnego rozkładu i częściowego wysuszenia". Czyny zarzucane oskarżonym zostały popełnione w grudniu 2023 r. Motywem zabójstwa była zazdrość o kobietę.

Ciało leżało w wannie przez ponad pół roku. Pozbawione wnętrzności  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ciało leżało w wannie przez ponad pół roku. Pozbawione wnętrzności  

Jak ustalono, Andrzej K. kilkukrotnie i z dużą siłą uderzył 60-latka w okolice klatki piersiowej, przewrócił go na podłogę i zadał mu sześć ciosów nożem, powodując jego śmierć.

36-latek ze Słupska jest też oskarżony o zbezczeszczenie zwłok i zacieranie śladów zbrodni. Pod tymi zarzutami przed sądem stanie także 44-letni Zdzisław M. z powiatu słupskiego. Obaj usunęli z ciała pokrzywdzonego wnętrzności, wynieśli je z mieszkania i wyrzucili do śmietnika. Obaj wycierali też ślady krwi na miejscu zbrodni.

Andrzejowi K. grozi nawet dożywocie. Zdzisław M. może zostać skazany na do dwóch lat więzienia za znieważenie zwłok i do pięciu lat za utrudnianie śledztwa.

Przesłuchano ponad 50 świadków

Śledztwo w sprawie zabójstwa wszczęła Prokuratura Rejonowa w Słupsku. Ze względu na brutalny charakter zbrodni w listopadzie 2024 r. przejęła je Prokuratura Regionalna w Gdańsku, pod której nadzorem nad sprawą pracowali funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i słupscy kryminalni. W połowie kwietnia 2025 r. do sprawy zatrzymano trzy osoby. Oprócz Andrzeja K. i Zdzisława M., którzy po usłyszeniu zarzutów zostali aresztowani, podejrzaną o utrudnienie śledztwa była Kamilla T.

Andrzej K. i Zdzisław M. zostali zatrzymani do sprawy w połowie kwietnia ub. roku
Andrzej K. i Zdzisław M. zostali zatrzymani do sprawy w połowie kwietnia ub. roku
Źródło: KWP Gdańsk

– Jednak wykonane czynności procesowe nie dostarczyły jednoznacznych dowodów popełnienia przez nią przestępstwa i materiały w jej zakresie wyłączono do odrębnego postępowania – poinformował prok. Marciniak. Dodał, że w toku śledztwa przesłuchano 56 świadków, w tym jednego w charakterze świadka anonimowego (tożsamość świadka została utajniona). Uzyskano liczne opinie biegłych z zakresu medycyny sądowej, genetyki sądowej, daktyloskopii, biologii, informatyki śledczej, psychologii i psychiatrii sądowej. Ci ostatni stwierdzili, że oskarżeni w czasie popełnienia zarzucanych im czynów byli poczytalni i mogą brać udział w postępowaniu karnym.

Autorka/Autor: ng/PKoz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: KWP Gdańsk

Sprawy sądowe w Polsce Słupsk Prokuratura
