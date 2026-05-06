10 tysięcy złotych za decyzję urzędową. Zatrzymano dwie osoby

Policjanci zatrzymali dwie osoby podejrzane o udział w procederze korupcyjnym. Chodziło o wręczenie 10 tysięcy złotych w zamian za wydanie pozytywnej decyzji dotyczącej użytkowania lokalu.

Do zatrzymań doszło 28 kwietnia na terenie Pucka i powiatu puckiego. Policjanci weszli do dwóch miejsc i zatrzymali osoby na gorącym uczynku.

Jak przekazała Komenda Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, wśród zatrzymanych jest 41-letnia kobieta, która - jak ustalili śledczy - przyjęła pieniądze w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pucku. Zatrzymano również 49-letniego urzędnika, dla którego przeznaczona była zabezpieczona przez policjantów kwota.

Urzędnik zawieszony

Oboje trafili do policyjnego aresztu. W prokuraturze usłyszeli zarzuty dotyczące płatnej protekcji, czynnej i biernej korupcji oraz poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze, w tym dozór policji, zakaz kontaktowania się i zbliżania do siebie, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. W przypadku urzędnika zastosowano dodatkowo zawieszenie w czynnościach służbowych i wykonywaniu zawodu na czas trwania śledztwa.

Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy. Zgodnie z przepisami, za przestępstwa korupcyjne związane z wręczaniem i przyjmowaniem korzyści majątkowych grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

