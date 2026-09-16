Pomorskie
Pożar magazynu w Kościerzynie. Spłonęły namioty ze styropianem
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Pożar pojawił się w magazynie przy ul. Przemysłowej w Kościerzynie (Pomorskie). Informację potwierdziliśmy u strażaków.
Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie około godz. 11. Mł. asp. Dawid Westrych, rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku, przekazał, że po przyjeździe strażaków potwierdzono pożar namiotów o wymiarach około 15 na 6 metrów, w których przechowywany był styropian. Ostatecznie do akcji zadysponowano 11 zastępów.
Trwa dogaszanie pożaru
Namioty spłonęły całkowicie. Strażacy opanowali sytuację i obecnie trwa dogaszanie oraz zabezpieczanie miejsca zdarzenia.
Źródło: tvn24.pl