Pomorskie Pożar magazynu w Kościerzynie. Spłonęły namioty ze styropianem Oprac. Natalia Grzybowska |

Pożar magazynu ze styropianem w Kościerzynie (Pomorskie) Źródło wideo: Kontakt24 / Zibid Źródło zdj. gł.: koscierzyna24.info

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Pożar pojawił się w magazynie przy ul. Przemysłowej w Kościerzynie (Pomorskie). Informację potwierdziliśmy u strażaków.

Pożar magazynu styropianu w Kościerzynie Źródło zdjęcia: KW PSP Gdańsk

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie około godz. 11. Mł. asp. Dawid Westrych, rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku, przekazał, że po przyjeździe strażaków potwierdzono pożar namiotów o wymiarach około 15 na 6 metrów, w których przechowywany był styropian. Ostatecznie do akcji zadysponowano 11 zastępów.

Trwa dogaszanie pożaru

Namioty spłonęły całkowicie. Strażacy opanowali sytuację i obecnie trwa dogaszanie oraz zabezpieczanie miejsca zdarzenia.

Źródło: Google Maps