Wjechał w czterech nastolatków, uciekł z miejsca wypadku

Według informacji przekazanych TVN24 przez Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa (WSKR) w Gdańsku zgłoszenie płynęło około godziny 19.30.
Do wypadu doszło w Łebieńskiej Hucie (powiat wejherowski), na wysokości ulicy Kartuska 31A. WSKR przekazało, że na miejsce zadysponowano śmigłowiec LPR.
Kapitan Andrzej Zalewski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, przekazał, że potrąconych zostało czterech nastolatków. Troje z nich było na rowerach, a jedna osoba pieszo. Według niego była to grupa chłopców w wieku 10-16 lat. Jak przekazał, jedna osoba zmarła.
Zalewski przekazał, że inna osoba z amputowaną nogą lewą została zabrana przez śmigłowiec LPR, a pozostałe dwie z urazami przetransportowano karetkami.
Kierowca samochodu uciekł z miejsca zdarzenia.
Autorka/Autor: akr/akw
Źródło: tvn24.pl