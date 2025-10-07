Wjechał w czterech nastolatków, uciekł z miejsca wypadku

Łebieńska Huta (woj. pomorskie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Według informacji przekazanych TVN24 przez Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa (WSKR) w Gdańsku zgłoszenie płynęło około godziny 19.30.

Do wypadu doszło w Łebieńskiej Hucie (powiat wejherowski), na wysokości ulicy Kartuska 31A. WSKR przekazało, że na miejsce zadysponowano śmigłowiec LPR.

Kapitan Andrzej Zalewski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, przekazał, że potrąconych zostało czterech nastolatków. Troje z nich było na rowerach, a jedna osoba pieszo. Według niego była to grupa chłopców w wieku 10-16 lat. Jak przekazał, jedna osoba zmarła.

Zalewski przekazał, że inna osoba z amputowaną nogą lewą została zabrana przez śmigłowiec LPR, a pozostałe dwie z urazami przetransportowano karetkami.

Kierowca samochodu uciekł z miejsca zdarzenia.

Źródło: Google Maps