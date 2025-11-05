Logo strona główna
Gang pseudokibiców rozbity. Akcja służb

Rozbita grupa pseudokibiców
Gang pseudokibiców rozbity
Źródło: Centralne Biuro Śledcze Policji 
Gang pseudokibiców został rozbity przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Miał działać na terenie województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. "Z uwagi na brutalny charakter grupy" w akcji udział brało ponad stu funkcjonariuszy. Zarzuty usłyszało 21 osób.

Informację o rozbiciu grupy przekazał w środę komisarz Krzysztof Wrześniowski z Centralnego Biura Śledczego Policji. Jak poinformował, gang mógł działać od 2022 roku i wprowadzić na rynek nawet 1,5 tony różnego rodzaju środków odurzających. W zatrzymaniach brali udział funkcjonariusze CBŚP, jednostek policji w Lęborku i Chełmnie oraz Straży Granicznej z Ustki.

- Z uwagi na brutalny charakter grupy oraz jej powiązania ze środowiskiem pseudokibiców klubów sportowych z Bydgoszczy i Lęborka, w akcję zaangażowano ponad stu funkcjonariuszy policji i Straży Granicznej, których wspierali policjanci z zespołów specjalnych CBŚP, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA oraz z Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Bydgoszczy i Gdańska - wymienił Wrześniowski.

Rozbita grupa pseudokibiców
Rozbita grupa pseudokibiców
Źródło: CBŚP

16 osób trafiło do aresztu

Funkcjonariusze zatrzymali 21 osób w wieku od 22 do 62 lat. Podczas przeszukań mieszkań i innych lokali podejrzanych zabezpieczone zostały m.in. broń palna, amunicja, kokaina, amfetamina i marihuana oraz liczne niebezpieczne narzędzia - noże, pałki, maczety i atrapy broni.

Podejrzani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym kierowania grupą, a także posiadania i wprowadzania do obrotu narkotyków, wymuszeń rozbójniczych i bezprawnego pozbawienia wolności.

Zorganizowana grupa pseudokibiców rozbita
Zorganizowana grupa pseudokibiców rozbita
Źródło: CBŚP

Sąd, uwzględniając wnioski prokuratora, zastosował wobec 16 osób areszt tymczasowy.

Na poczet przyszłych kar zabezpieczono również ponad 170 tysięcy złotych w gotówce. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Śledztwo w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze CBŚP pod nadzorem prokuratury.

Zatrzymano 21 osób podejrzanych o przemyt i handel narkotykami oraz inne poważne przestępstwa
Zatrzymano 21 osób podejrzanych o przemyt i handel narkotykami oraz inne poważne przestępstwa
Źródło: CBŚP
Autorka/Autor: MAK

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: CBŚP

