Policja w Sopocie szuka zaginionego małżeństwa

Sopot (woj. pomorskie)

Policjanci z Sopotu prowadzą czynności poszukiwawcze za zaginionym małżeństwem: Tomaszem Grzegorzem Wilczyńskim oraz Karoliną Pauliną Wilczyńską, urodzonymi w 2000 roku.

Jak wyjaśnił nam p.o. oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Sopocie mł. asp. Radosław Jaśkiewicz, zaginięcie pary zgłosiła rodzina zaniepokojona brakiem kontaktu.

Policja podejrzewa, że para po prostu chciała zerwać kontakt z najbliższymi i wyjechała poza granice Polski. Jednak dopóki policja nie nabierze pewności, że 25-latkowie zrobili to własnej woli i nic im nie jest, tak długo będzie ich szukać.

Zdjęcia portretowe poszukiwanego małżeństwa Źródło: KMP Sopot

Wszyscy posiadający wiedzę dotyczącą miejsca ich pobytu proszeni są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Sopocie.

Wszelkie informacje na temat osób zaginionych należy przekazywać: telefonicznie pod nr tel. 4774 26 222 - całodobowy numer Oficera Dyżurnego lub tel. 47 74 26277 - sekretariat Wydziału Kryminalnego KMP Sopot, osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie - ul. Armii Krajowej 112 A lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dyzurny.sopot@gd.policja.gov.pl.