Oszustwa na "paczkę". Uważaj na te wiadomości przed świętami

W najbliższym czasie wielu z nas może otrzymać wiadomości o przesyłce, która z jakiś powodów nie może do nas dotrzeć. Wiele z nich nie będzie jednak dotyczyć przesyłki. To może być kolejny sposób oszustów na wyłudzenie danych i wyczyszczenie naszego konta.

Najpopularniejszym oszustwem „na paczkę” są wiadomości informujące o wstrzymaniu dostarczenia paczki z powodu niedopłaty. Podawane kwoty są najczęściej niewielkie. Zazwyczaj chodzi o kilkadziesiąt groszy. W wiadomości znajdowały się linki do stron, na której trzeba dokonać rzekomej dopłaty do paczki. W rzeczywistości nieświadomy niczego klient, jest kierowany do stron, które podszywają się pod witryny banków lub firm pośredniczących w płatnościach.