Źródło: TVN24
W pożarze budynku dostosowanego pod dom dziecka w Nowym Dworze Gdańskim ucierpiała jedna osoba - poinformowało Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa. Z obiektu jeszcze przed przybyciem służb ewakuowało się 10 osób, w tym dziewiątka dzieci.

Jak poinformowały służby, zgłoszenie o pożarze budynku przy ulicy Bałtyckiej 22 w Nowym Dworze Gdańskim wpłynęło o godzinie 19.17. Na miejscu pracuje osiem zastępów strażaków: cztery Państwowej Straży Pożarnej i cztery Ochotniczej Straży Pożarnej. Obecna jest też policja.

Reporterzy TVN24 dowiedzieli się, że dzieci, które przebywały w budynku, mają trafić tymczasowo do drugiego z miejskich domów dziecka, zlokalizowanego na ulicy Sadowej. 

Dzieci mają zapewnioną opiekę psychologiczną

Po godzinie 21 nowodworska starosta Barbara Ogrodowska przekazała, że w momencie wybuchu pożaru w placówce przebywała dziewiątka dzieci, które zostały bezpiecznie wyprowadzone. Pozostali podopieczni placówki przebywali poza nią i - jak mówiła Ogrodowska - dzieci też są bezpieczne.

Starosta podkreśliła, że wszystkie dzieci "są pod opieką opiekunów" i mają również zapewnioną opiekę psychologiczną.

Ogrodowska poinformowała, że inspektor nadzoru budowlanego dokonał wstępnych oględzin budynku i "stwierdził, że obiekt nadaje się do remontu".

Pożar "zlokalizowany i opanowany"

- Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu dwóch prądów gaśniczych w natarciu - poinformowała kapitan Anna Piechowska z PSP w Nowym Dworze Gdańskim. Jak dodała, pożar znajdował się na parterze budynku w kotłowni.

Piechowska przekazała, że "pożar został opanowany i zlokalizowany", a strażacy "usuwają nadpalone elementy budynku".

Sierżant sztabowy Kamil Marzec z miejskiej komendy policji przekazał, że żadne z dzieci nie odniosło obrażeń fizycznych. - Ich stan jest stabilny. Są również pod opieką ratowników medycznych. Dziewiątka dzieci wraz z opiekunem oddaliła się z domu jeszcze przed przybyciem służb ratowniczych. Piątka była poza domem. Jedno dziecko zostało przetransportowane do szpitala ze względu na stan emocjonalny. Drugiemu dziecku jest udzielana pomoc i jest badana przez lekarza - przekazał Marzec.

Autorka/Autor: sz/akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica