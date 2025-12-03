Logo strona główna
Trójmiasto

Stomatolog przyznał się do winy, odda 1,2 miliona złotych

stomatolog dentysta
Słupsk (woj. pomorskie)
Źródło: Google Earth
Na jednej rozprawie przed Sądem Rejonowym w Miastku zakończył się w środę proces dentysty Bartłomieja S., oskarżonego o wyłudzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia ponad 1,2 miliona złotych.

Miastecki stomatolog Bartłomiej S. stanął w środę przed sądem oskarżony przez Prokuraturę Okręgową w Słupsku o poświadczenie nieprawdy w dokumentacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. W latach 2011-2021, jak ustaliła prokuratura, popełnił 6197 czynów na szkodę Narodowego Funduszu Zdrowia.

Płacili pacjenci i NFZ

Prokurator Agata Wrzosek-Antosik, odczytując na sali rozpraw akt oskarżenia, wskazała, że wyłudził on od NFZ łącznie ponad 1,2 miliona złotych. Mając zawartą umowę z NFZ o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, w karcie leczenia stomatologicznego i aplikacji medycznej służącej rozliczeniu finansowemu z funduszem wpisywał świadczenia, które faktycznie wykonywał swoim pacjentom w ramach prywatnej praktyki. W dokumentach znalazły się także wpisy za usługi, które zostały wykonane tylko częściowo albo w ogóle, a NFZ za nie zapłacił.

- Przyznaję się do zarzucanych czynów, nie chcę składać wyjaśnień - mówił w sądzie oskarżony stomatolog.

Chce się poddać karze

Jego obrońca, adwokat Piotr Sut, wniósł w imieniu swojego klienta o wydanie wyroku bez przeprowadzenia rozprawy. Zaproponował wymierzenie Bartłomiejowi S. kary łącznej roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na trzy lata. W tym czasie o przebiegu próby miałby on informować kuratora.

Wniósł także o grzywnę w wysokości 54 tys. zł, obowiązek naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego NFZ w wysokości zawartej w akcie oskarżenia. Stomatolog przez 10 lat miałby również zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu usług medycznych na rzecz NFZ w ramach umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

- Wszystkim zależy, by wyrządzona szkoda została jak najszybciej naprawiona. My prowadzimy już z pokrzywdzonym NFZ rozmowy dotyczące możliwości ratalnej spłaty - uzasadniał wniosek adwokat Sut.

Prokurator się zgadza

Prokurator Wrzosek-Antosik wyraziła zgodę na zaproponowaną karę, ale z ustaleniem, że oskarżony z popełnionych przestępstw uczynił sobie stałe źródło dochodu i zasądzeniem kosztów sądowych od oskarżonego. Obrońca i oskarżony przystali na tę zmianę we wniosku. Nie sprzeciwiła się mu reprezentująca NFZ radca prawny Anna Barska.

Sędzia Tomasz Ginter postanowił uwzględnić wniosek obrony o wydanie wyroku bez rozprawy. Wskazał, że w tej sprawie wina i przestępstwo nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzania rozprawy w całości. Zamknął przewód sądowy. Publikację wyroku odroczył do 16 grudnia.

Dwie połączone sprawy

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Bartłomieja S. skierował do Prokuratury Rejonowej w Miastku w grudniu 2020 r. Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Śledztwo w lutym 2022 r. przejęła Prokuratura Okręgowa w Słupsku.

Dotyczyło ono nieprawidłowości, jakich w rozliczeniach świadczeń medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia w okresie od 2011 r. do końca 2019 r. miał dopuścić się Bartłomiej S. W 2024 r. akt oskarżenia obejmujący 794 czyny na kwotę ponad 165 tys. zł trafił do sądu. W tym czasie prokuratura w odrębnym postępowaniu gromadziła kolejne dowody przeciwko dentyście z Miastka. Zakończyła je we wrześniu, skierowaniem do sądu aktu oskarżenia obejmującego 5403 czyny popełniane do 2021 r. na kwotę ponad 1 mln zł.

Obie sprawy przeciwko Bartłomiejowi S. zostały połączone i włączone do jednego procesu. Wnioskowała o to prokuratura na rozprawie 12 sierpnia br., a sąd, przychylając się do wniosku, odroczył ją do 3 grudnia.

Za popełnienie przestępstwa związanego z poświadczeniem nieprawdy w dokumentacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej Kodeks karny przewiduje karę do ośmiu lat pozbawienia wolności. 

Autorka/Autor: pop

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Wyroki sądowe w PolsceNarodowy Fundusz ZdrowiaProkuratura
