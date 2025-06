Była świadkiem kradzieży. Dogoniła sprawcę na rowerze

Do zdarzenia doszło w Kościerzynie Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, około godziny 13.00. Dyżurny kościerskiej komendy otrzymał zgłoszenie o kradzieży portfela. Sprawca, jadąc rowerem przez kościerski rynek, wyrwał portfel z rąk 34-letniej kobiety, po czym uciekł. Wewnątrz było 950 zł oraz dokumenty.

- Zdarzenie zauważyła mieszkanka powiatu kościerskiego, która bez wahania ruszyła za złodziejem na swoim rowerze. Dogoniła go w rejonie dworca kolejowego, gdzie doszło do szarpaniny, jednak zdołała go ująć i wezwać policję - wyjaśniła Komenda Powiatowej Policji w Kościerzynie.

Jak opowiedziała na łamach Radia Gdańsk, mężczyzna był wobec niej agresywny. "Wołałam ludzi o pomoc. Przypadkowy podróżny pomógł mi obezwładnić napastnika" - dodała.

Niebawem usłyszy zarzuty

Przybyli na miejsce funkcjonariusze przewieźli mężczyznę do policyjnego aresztu. To 27-letni obywatel Kolumbii. Wkrótce usłyszy zarzut kradzieży zuchwałej, za co grozi kara od roku do 8 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

