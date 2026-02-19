Sarna dryfowała na krze. Służby ruszyły z pomocą

Sarna dryfowała na krze lodowej Źródło: Wody Polskie

W środę służby ratunkowe interweniowały na Wiśle po zgłoszeniu o sarnie dryfującej na krze lodowej. Zwierzę znajdowało się około 200 metrów od mostu w Kiezmarku (woj. pomorskie).

- Informacja trafiła do naszego centrum operacyjnego za pośrednictwem służb ratownictwa morskiego i straży pożarnej, które nie dysponowały odpowiednią jednostką, by dotrzeć do zwierzęcia - poinformował Bogusław Pinkiewicz, rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Na miejsce natychmiast skierowano zespoły ratowników ze specjalistycznym sprzętem.

Jak relacjonował Pinkiewicz, lodołamacz podpłynął do wskazanego miejsca i rozpoczął ostrożne zaganianie sarny w stronę brzegu. - Zwierzę było zdezorientowane i miotało się, jednak systematycznie kierowaliśmy je z jednej kry na kolejną, aż w końcu wyskoczyło na brzeg i pobiegło w głąb lądu - dodał.

Akcja przebiegła sprawnie i bez komplikacji. Jak przekazały służby, sarna nie odniosła obrażeń i była w dobrej kondycji.

