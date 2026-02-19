Logo strona główna
Trójmiasto

Sarna dryfowała na krze. Służby ruszyły z pomocą

Sarna na krze na Wiśle
Sarna dryfowała na krze lodowej
Źródło: Wody Polskie
Na Wiśle w rejonie Kiezmarku (woj. pomorskie) służby ratunkowe pomogły sarnie, która utknęła na krze lodowej. Zwierzę zostało bezpiecznie sprowadzone na brzeg.

W środę służby ratunkowe interweniowały na Wiśle po zgłoszeniu o sarnie dryfującej na krze lodowej. Zwierzę znajdowało się około 200 metrów od mostu w Kiezmarku (woj. pomorskie).

Sarna na krze na Wiśle
Sarna na krze na Wiśle
Źródło: Wody Polskie

- Informacja trafiła do naszego centrum operacyjnego za pośrednictwem służb ratownictwa morskiego i straży pożarnej, które nie dysponowały odpowiednią jednostką, by dotrzeć do zwierzęcia - poinformował Bogusław Pinkiewicz, rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Na miejsce natychmiast skierowano zespoły ratowników ze specjalistycznym sprzętem.

Klatka kluczowa-238513
Rzecznik prasowy RZGW w Gdańsku o akcji ratowania sarny
Źródło: TVN24

Jak relacjonował Pinkiewicz, lodołamacz podpłynął do wskazanego miejsca i rozpoczął ostrożne zaganianie sarny w stronę brzegu. - Zwierzę było zdezorientowane i miotało się, jednak systematycznie kierowaliśmy je z jednej kry na kolejną, aż w końcu wyskoczyło na brzeg i pobiegło w głąb lądu - dodał.

Sarna Krysia i bocian Lolek
Sarna i bocian się "zaziomkowały". "Lolek nie pozwalał się do Krysi zbliżyć"
Łódź
Sarnie pomogli strażacy
Sarna utknęła na środku zamarzniętego stawu, kilka metrów od brzegu
Łódź
Wziął na plecy martwą sarnę
Szedł ulicą i niósł na plecach martwą sarnę. "Nie umiał wyjaśnić, po co to zrobił"
Lublin

Akcja przebiegła sprawnie i bez komplikacji. Jak przekazały służby, sarna nie odniosła obrażeń i była w dobrej kondycji.

Źródło: Google Maps
TVN24 HD
Opracowała Natalia Grzybowska /tok

Źródło: Wody Polskie, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Wody Polskie

