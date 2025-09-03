Wjechali rowerami na obwodnicę. Chcieli skrócić drogę. Nagranie

Wjechali rowerami na Obwodnicę Trójmiasta. Chcieli skrócić sobie drogę Źródło: KMP Gdynia

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w poniedziałek na Obwodnicy Trójmiasta. Dwaj mężczyźni wjechali na nią rowerami, chcąc skrócić sobie drogę. Sytuację zauważyli policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni-Chwarznie, którzy natychmiast zareagowali i ukarali rowerzystów mandatami karnymi w wysokości 250 zł.

Rowerzyści tłumaczyli, że "chcieli skrócić sobie drogę" Źródło: KMP Gdynia

Rowerzyści zostali ukarani mandatami Źródło: KMP Gdynia

Policja opublikowała nagranie ku przestrodze, przypominając, że obwodnica nie jest miejscem dla rowerów.

Policyjne działania na rzecz bezpieczeństwa

Rowerzyści zostali wykryci przez policję podczas poniedziałkowej akcji policjantów na drogach. W ramach niej policjanci wylegitymowali 173 osoby, skontrolowali 126 pojazdów, pracowali przy 10 zdarzeniach drogowych, zatrzymali jedno prawo jazdy za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym oraz trzy dowody rejestracyjne z powodu złego stanu technicznego pojazdów.