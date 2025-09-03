Wjechali rowerami na obwodnicę. Chcieli skrócić drogę. Nagranie

Do zdarzenia doszło w poniedziałek na Obwodnicy Trójmiasta. Dwaj mężczyźni wjechali na nią rowerami, chcąc skrócić sobie drogę. Sytuację zauważyli policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni-Chwarznie, którzy natychmiast zareagowali i ukarali rowerzystów mandatami karnymi w wysokości 250 zł.
Policja opublikowała nagranie ku przestrodze, przypominając, że obwodnica nie jest miejscem dla rowerów.
Policyjne działania na rzecz bezpieczeństwa
Rowerzyści zostali wykryci przez policję podczas poniedziałkowej akcji policjantów na drogach. W ramach niej policjanci wylegitymowali 173 osoby, skontrolowali 126 pojazdów, pracowali przy 10 zdarzeniach drogowych, zatrzymali jedno prawo jazdy za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym oraz trzy dowody rejestracyjne z powodu złego stanu technicznego pojazdów.
