Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Wjechali rowerami na obwodnicę. Chcieli skrócić drogę. Nagranie

Wjechali rowerami na Obwodnicę Trójmiasta
Wjechali rowerami na Obwodnicę Trójmiasta. Chcieli skrócić sobie drogę
Źródło: KMP Gdynia
Dwaj mężczyźni dla skrócenia sobie drogi wjechali rowerami na Obwodnicę Trójmiasta. Zostali zatrzymani przez policję i ukarani mandatami. Mundurowi opublikowali nagranie ku przestrodze.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek na Obwodnicy Trójmiasta. Dwaj mężczyźni wjechali na nią rowerami, chcąc skrócić sobie drogę. Sytuację zauważyli policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni-Chwarznie, którzy natychmiast zareagowali i ukarali rowerzystów mandatami karnymi w wysokości 250 zł.

Rowerzyści tłumaczyli, że "chcieli skrócić sobie drogę"
Rowerzyści tłumaczyli, że "chcieli skrócić sobie drogę"
Źródło: KMP Gdynia
Rowerzyści zostali ukarani mandatami
Rowerzyści zostali ukarani mandatami
Źródło: KMP Gdynia

Policja opublikowała nagranie ku przestrodze, przypominając, że obwodnica nie jest miejscem dla rowerów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Samochód potrącił rowerzystów na obwodnicy wrocławia
Rowerzyści jechali obwodnicą. Jeden nie żyje
Wrocław
Na rowerze jechała obwodnicą pod prąd. "Nie zdawała sobie sprawy z zagrożenia"
W nocy jechała rowerem pod prąd obwodnicą Trójmiasta. Kosztowało ją to pięć tysięcy
Dziecko jechało na rowerze obwodnicą Warszawy
Chłopiec jechał na rowerze trasą szybkiego ruchu. "Wystarczy podmuch z ciężarówki i by go zmiotło"
WARSZAWA

Policyjne działania na rzecz bezpieczeństwa

Rowerzyści zostali wykryci przez policję podczas poniedziałkowej akcji policjantów na drogach. W ramach niej policjanci wylegitymowali 173 osoby, skontrolowali 126 pojazdów, pracowali przy 10 zdarzeniach drogowych, zatrzymali jedno prawo jazdy za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym oraz trzy dowody rejestracyjne z powodu złego stanu technicznego pojazdów. 

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ng/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Gdynia

Udostępnij:
TAGI:
Drogi w PolscePomorzeroweryPolicja
Czytaj także:
Wulkan Teide na Teneryfie
"To nie jest improwizacja". Na Teneryfie dostaną ważny alert
METEO
Patricia Kadgien i Juan Carlos Cortegoso przebywają obecnie w areszcie domowym.
Areszt domowy dla córki nazisty
Świat
Karol Nawrocki
Mistrz z Alabamy i sparing w hotelu. Tego przed laty zażyczył sobie Nawrocki
Polska
imageTitle
Transferowy szał w ekstraklasie. Rekord przebity kilkukrotnie
EUROSPORT
senior, telefon
"Jest atakowany w kosmosie i potrzebuje tlenu". Zakochana kobieta straciła pieniądze
BIZNES
szpital lozko korytarz
Polskie szpitale nie są gotowe na ewentualny kryzys. Nie spełniają wymagań, nie mają kadr
Zdrowie
CPK
CPK bez gwarancji oddania do użytku w planowanym terminie
BIZNES
Rozbito grupę zajmującą się kradzieżą samochodów
Kradli i rozbierali na części samochody. Zatrzymano sześć osób
Kujawsko-Pomorskie
shutterstock_268930547
Wyniki losowania Lotto
BIZNES
Strzał z broni pneumatycznej w Lubaniu
Stał przy sklepie, został postrzelony w szyję
Wrocław
Żubr uciekł z prywatnej hodowli pod Poznaniem
Zobaczył w swoim ogródku żubra. Okazało się, że zwierzę uciekło z hodowli
Poznań
12-latka potrącona na przejściu dla pieszych
12-latka potrącona na przejściu dla pieszych
Łódź
Lotnisko w Wilnie
Prezydent Litwy nie mógł wylądować. Samolot przez pół godziny krążył nad lotniskiem
Świat
imageTitle
Polacy z szansą na drugie miejsce w grupie. Może ich czekać wątpliwa nagroda
EUROSPORT
Policjant pomógł odebrać poród
Policjant pomógł odebrać poród. Kobieta urodziła w samochodzie
Trójmiasto
shutterstock_2283929525
Wawelski dzwon milczał w czasie zaprzysiężenia prezydenta. Tworzą gwardię, która ma być na każde wezwanie
Kraków
21-latek został zatrzymany
21-latek usłyszał 24 zarzuty
WARSZAWA
Policja zatrzymała dwie osoby (zdjęcie ilustracyjne)
Zabrał z ulicy do auta 3,5-letniego chłopca. Po godzinie zatrzymali ojca
Katowice
imageTitle
Urban: siedzimy niemal cały czas w "bunkrze"
EUROSPORT
Ciężarówka stanęła w ogniu na S5
Ciężarówka stanęła w ogniu na S5. Nagranie
Kujawsko-Pomorskie
Antoni Macierewicz
Zgubione dowody, nadinterpretacje, utrudnianie śledztwa. Co zarzucą Macierewiczowi
Polska
gdansk shutterstock_2671158075
Ceny mieszkań. Jedno miasto wyłamało się z trendu
BIZNES
Śmigłowiec Mi-2, baza w Krzesinach, 2015 rok
Wojskowy śmigłowiec lądował awaryjnie na polu
Kujawsko-Pomorskie
Zgierz
1 + 0,5 = ..? Zagadka z gminy Zgierz
Łódź
shutterstock_2588998133
Diagnoza serca w 15 sekund? Pomoże w tym stetoskop AI
Zdrowie
Sytuacja baryczna w Europie
Ten niż przykuwa uwagę synoptyków
METEO
imageTitle
Klasa Sabalenki. Wsparła kontuzjowaną rywalkę
EUROSPORT
Krzysztof Gawkowski
Minister o wprowadzeniu nowego podatku. "Determinacja jest duża"
BIZNES
Wypadek w miejscowości Wólka Kożuchowska
Auto na drzewie. Cztery osoby ranne, jedna w stanie ciężkim
WARSZAWA
Tusk, Szłapka, Nowacka
"Platforma zniknie". Co dalej?
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica