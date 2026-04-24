Dogaszają halę, w mieście może brakować wody
Jak wynika z informacji przekazanych przez gdyńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, intensywna akcja gaśnicza spowodowała gwałtowny wzrost poboru wody z sieci. Skutkiem mogą być spadki ciśnienia w sieci wodociągowej, a lokalnie także przerwy w dostawie wody.
"W ciągu ostatnich dwóch dni akcji wykorzystano około 30 procent zapotrzebowania dobowego na wodę w tym obszarze. Taką ilość wody zużywa w ciągu doby około 80 tysięcy mieszkańców” – podała spółka na swojej stronie internetowej.
Według zapewnień spółki służby techniczne monitorują sytuację i podejmują działania mające na celu stabilizację pracy sieci wodociągowej. Spółka apeluje do mieszkańców o racjonalne korzystanie z wody i ograniczanie jej zużycia do niezbędnych potrzeb bytowych.
"Jeżeli sytuacja będzie tego wymagała, PEWIK Gdynia pozostaje w gotowości do uruchomienia dla mieszkańców zastępczych punktów poboru wody tzw. beczkowozów" – przekazała spółka.
Pożar hali z makulaturą w Gdyni
Do pożaru hali magazynowej przy ul. Północnej w Gdyni doszło w środę po południu. W obiekcie o wymiarach 100 na 50 metrów była sprasowana makulatura.
W piątek po południu rzecznik prasowy Komendy Miejskiej PSP w Gdyni starszy kapitan Paweł Przybyłowicz powiedział, że działania związane z dogaszaniem pożaru cały czas trwają.
Okoliczności powstania pożaru będzie ustalała policja oraz biegły z zakresu pożarnictwa po zakończeniu działań straży.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PSP w Gdyni