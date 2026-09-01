Z auta prezydentki Gdyni w czasie jazdy odpadło koło. Jest opinia biegłego
Do poluzowania się śrub w kołach pojazdu doszło, kiedy autem podróżowała rodzina prezydentki. Prokurator Wioleta Noch poinformowała, że z wydanej w toku śledztwa opinii biegłego wynika, że na elementach układu kierowniczego oraz hamulcowego prywatnego pojazdu prezydentki Gdyni nie znaleziono żadnych uszkodzeń o charakterze przedzdarzeniowym.
Zdaniem eksperta bezpośrednią przyczyną odpadnięcia lewego tylnego koła podczas jazdy było odkręcenie się kolejnych śrub montażowych.
Czytaj więcej: Auto prezydentki Gdyni zgubiło koło. Do końca miesiąca opinia biegłego
Biegły wskazał jednocześnie, że nie jest możliwe precyzyjne określenie czasu, przez jaki pojazd był eksploatowany z niewłaściwie dokręconą obręczą, gdyż zależy to m.in. od warunków ruchu, techniki jazdy i stopnia dokręcenia poszczególnych śrub.
- Jak stwierdził biegły, nie jest możliwe ustalenie, czy odkręcenie się śrub montażowych było efektem ich nieprawidłowego montażu, czy też efektem ingerencji osób trzecich - podała prokurator.
Prokurator Noch przekazała, że prokurator referent prowadzący sprawę analizuje obecnie całość zgromadzonego materiału dowodowego w celu podjęcia decyzji co do dalszych czynności śledczych.
Dodała, że policja kontynuuje oględziny zabezpieczonego nagrania z monitoringu.
Odkręcone śruby w samochodzie
Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie zostało formalnie wszczęte przez Komendę Miejską Policji w Gdyni 18 sierpnia. Śledztwo jest prowadzone pod kątem narażenia prezydentki Gdyni i jej bliskich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
O zdarzeniu Aleksandra Kosiorek poinformowała w rozmowie z Radiem Gdańsk. Wyjaśniła, że w jej prywatnym samochodzie poluzowane zostały śruby w dwóch tylnych kołach. Podczas weekendowej podróży auto zgubiło koło na drodze, po wcześniejszej jeździe autostradą. W pojeździe znajdował się jej mąż i troje ich dzieci. Nikt nie odniósł obrażeń.
Kosiorek informowała wcześniej w mediach, że przed tym zdarzeniem otrzymywała pogróżki, w związku z czym policja zaproponowała jej przydzielenie ochrony.