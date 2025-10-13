Logo strona główna
Trójmiasto

Jeden oddział ratunkowy na ponad 200 tysięcy mieszkańców

Szpital w Gdyni
Ponad 200 tysięcy mieszkańców i jeden Szpitalny Oddział Ratunkowy
Źródło: TVN24
Aktywiści, mieszkańcy i ratownicy apelują o utworzenie drugiego oddziału ratunkowego w Gdyni. Jak podkreślają, jeden SOR na ponad 200 tysięcy mieszkańców to za mało. "Jeden oddział po prostu nie jest w stanie obsłużyć tak dużego miasta" - napisali w petycji, którą kierują między innymi do Ministerstwa Zdrowia, wojewody i prezydent Gdańska.

"Zwracamy się do Ministra Zdrowia, Marszałka Województwa Pomorskiego, Wojewody Pomorskiego, Prezydenta Miasta Gdyni o uruchomienie drugiego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Gdyni" - czytamy w petycji, którą utworzyli aktywiści. Zwracają oni uwagę na problem, z którym Gdynia boryka się od lat.

- Odbija się to na samych pacjentach, którzy zamiast być już w oddziale ratunkowym, rozpoczynać tę całą ścieżkę diagnostyczną, siedzą w karetce i tracą cenne minuty. Z drugiej strony odbija się to też na mieszkańcach Gdyni, którzy muszą czekać na zespoły dojeżdżające z dalszych dzielnic miasta, czasami nawet spoza miasta Gdyni czasami tylko dlatego, że karetki są zablokowane na podjeździe szpitalnym - mówi Łukasz Wrycz-Rekowski, który od 20 lat pracuje jako ratownik medyczny.

Szpital w Gdyni
Szpital w Gdyni
Źródło: TVN24

- To nie jest atak skierowany w stronę personelu szpitalnego oddziału ratunkowego, bo my doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że oni pracują w tych warunkach, jakie maja, na pewno na 100 procent - dodaje Piotr Kajut, aktywista miejski, i autor petycji, pod którą podpisało się już ponad 1500 osób.

Jak mówi Kajut, zależy im jedynie na tym, aby "ktoś się przyjrzał tej sytuacji".

- Żeby ktoś sprawdził, jakie są możliwości. Ja rozumiem, że organizacja nowego SOR-u, to jest budowa nowego szpitala, ale być może są inne możliwości. Może to jest kwestia utworzenia izb przyjęć, które przejmowałyby część osób z tego gdyńskiego SOR-u, które potrzebują wsparcia w trochę mniejszym zakresie - tłumaczy.

Przyjechała z dzieckiem na SOR. Nie otrzymała pomocy, bo nie było lekarza
Przyjechała z dzieckiem na SOR. Nie otrzymała pomocy, bo nie było lekarza

Wojewoda przyznaje, że problem jest

Rzecznik wojewody pomorskiej przyznaje, że widzą "zasadność utworzenia drugiego SOR w Gdyni", bo jeden oddział na tak dużą aglomerację jest niewystarczający.

Jak dodaje, przeciążenie powoduje liczne trudności w pracy SOR-u, między innymi w przekazaniu pacjentów przez personel zespołów ratownictwa medycznego, czy odmowy przyjęć pacjentów.

Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Zdrowia, czas przekazania pacjenta do szpitalnego oddziału ratunkowego oraz izby przyjęć nie powinien przekraczać 15 minut. Rzecznik wojewody przyznaje, że w styczniu i w lutym tego roku na przyjęcie na SOR w Gdyni ponad 30 procent pacjentów czekało dłużej.

SOR Gdynia
SOR Gdynia
Źródło: TVN24

Kto odpowiada za utworzenie nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego?

Krystian Kłos, rzecznik wojewody pomorskiej twierdzi, że realny wpływ mają Szpitale Pomorskie i Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. A przede wszystkim samorząd województwa pomorskiego, który pełni rolę właściciela Szpitali Pomorskich.

- Wojewoda pomorska jako organ, który odpowiada za planowanie i organizację systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie województwa pomorskiego, pozostaje otwarta na współpracę i dialog w tym zakresie. Jednak, co należy podkreślić, samo wpisanie planowanego SOR do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego ma charakter czysto techniczny i formalny. Bez faktycznej otwartości i realnych działań ze strony zarządu Szpitali Pomorskich, samorządu województwa pomorskiego, nie przełoży się to na możliwość rzeczywistego uruchomienia oddziału - dodaje rzecznik wojewody.

Szpitale Pomorskie: nie włączamy się w debatę czy SOR jest potrzebny

Małgorzata Pisarewicz, rzeczniczka prasowa Szpitali Pomorskich, do których należy szpital w Gdyni twierdzi, że placówka nie ma problemów z personelem ani z przyjmowaniem pacjentów.

- Największym problemem dla nas, jako Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, jest to, że jest za mało miejsc internistycznych. To nie jest tylko problem SOR-u w Gdyni, to jest problem wszystkich SOR-ów w Trójmieście, gdzie pacjenci przebywają trochę za długo niż powinni - tłumaczy.

Twierdzi też, że problem karetek, które czekają przed szpitalem z pacjentami występował kiedyś i wynikało to z braku personelu.

- Od roku nie obserwujemy nasilonych zgrupowań karetek. Zgodnie z naszymi danymi czas oczekiwania karetek nie jest zbyt długi - mówi Pisarewicz. - Drugi SOR to kwestia powstania całego, kompleksowego, dodatkowego szpitala - dodaje.

Jak tłumaczy, SOR to miejsce, gdzie przyjmuje się pacjentów w stanie zagrożenia życia, po wypadkach, zawałach, udarach. – My tego pacjenta i tak dalej byśmy musieli gdzieś przekazać - mówi.

- Nie włączamy się w debatę czy jest potrzebny (SOR-red.), czy nie jest potrzebny. To jest decyzja przede wszystkim po stronie wojewody i po stronie rządzących, w tym przypadku Ministerstwa Zdrowia - twierdzi Małgorzata Pisarewicz.

Autorka/Autor: MAK/gp

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Gdynia SOR Ratownicy medyczni
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica