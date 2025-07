Wyciekły dane kilkuset mieszkańców. Przez przypadek udostępniono je z innymi dokumentami

Do zdarzenia doszło w Gdańsku Źródło: Google Earth

O naruszeniu Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska poinformowała w piątek. Jak przekazała, doszło do tego podczas publikacji dokumentów przetargowych na Platformie Zakupowej DRMG. Do dokumentacji omyłkowo dołączono niezanonimizowane wypisy z ewidencji gruntów i dokumenty inwentaryzacyjne. Dane przez kilka godzin były dostępne publicznie w sieci.

Wyciek wykrył mieszkaniec Gdańska Jakub Marchwicki, który od lat interesuje się budową nowej trasy tramwajowej. W rozmowie z PAP powiedział, że opublikowano około 300 stron wyciągu z ewidencji gruntów.

- Z takiej pobieżnej analizy tych dokumentów wynika, że ujawniono około. 200 adresów. To nie są domy jednorodzinne, to są na przykład bloki z wielkiej płyty spółdzielnie mieszkaniowe, więc dotyczy to prawdopodobnie kilku tysięcy osób - powiedział.

Wyciekły imiona, nazwiska i adresy

Wyjaśnił, że na wyciek danych natrafił przeglądając dokumenty umieszczone na stronie DRMG.

- W środę, analizując dokumentację projektową, natrafiłem na pełną ewidencję gruntów dla nieruchomości zlokalizowanych w okolicach trasy (tramwajowej – PAP), która zawierała imiona i nazwiska właścicieli, adresy zameldowania, jeżeli były inne niż ten adres w Księdze Wieczystej, imiona rodziców i numer Księgi Wieczystej - podkreślił.

Dodał, że to dane, które pozwalają podszyć się pod daną osobę.

Marchwicki po wykryciu danych powiadomił Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych. Podkreślił, że urzędnicy powinni powiadomić o wycieku osoby, których dane zostały ujawnione.

- Czy mieszkańcy mają poczucie zagrożenia? Myślę, że wielu mieszkańców jeszcze nie zdaje sobie sprawy z tego, że ten wyciek nastąpił - powiedział.

Istnieje ryzyko wykorzystania danych

W zawiadomieniu, opublikowanym w piątek przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska , poinformowano, że w ujawnionych materiałach znalazły się szczegółowe dane osobowe właścicieli działek objętych planowaną inwestycją tramwajową. Podano, że błąd został zauważony 23 lipca br. – tego samego dnia pliki usunięto z sieci, a incydent zgłoszono do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapewniono, że prowadzone jest postępowanie wyjaśniające.

DRMG w zawiadomieniu napisała, że w związku z wyciekiem istnieje ryzyko wykorzystania danych do prób podszywania się pod właścicieli nieruchomości, wyłudzeń lub zawierania umów bez ich wiedzy.

Zarekomendowano, by osoby, których dane zostały ujawnione zastrzegły swój numer PESEL, założyły konto w systemie informacji kredytowej, ignorowały nieoczekiwane przesyłki listowe lub paczki.

Podkreślono też, że wprowadzono już środki zapobiegające podobnym naruszeniom w przyszłości. Dane będą przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z RODO, a także do zakończenia ewentualnych postępowań administracyjnych i sądowych. Osoby dotknięte wyciekiem mogą domagać się dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub złożyć skargę do Prezesa UODO.

Nowa linia tramwajowa połączy południowe dzielnice miasta z Wrzeszczem. Trasa będzie miała prawie 4 km długości i obejmie siedem nowych przystanków. W ramach inwestycji powstanie także 280-metrowy tunel pod ulicą Wileńską. Projekt zakłada też budowę 5 km tras rowerowych i przebudowę infrastruktury drogowej.