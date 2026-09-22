Trójmiasto Pod miejskim basenem będzie mogło się schronić 400 osób

Bartosz Żurawicz: dopiero nieco ponad pół roku temu byliśmy w stanie określić, jak ma wyglądać nowy schron Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Międzynarodowe Targi Gdańskie

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Jak informują Międzynarodowe Targi Gdańskie i firma Strabag, odpowiadające za inwestycję, budowa basenu we Wrzeszczu jest w bardzo zaawansowanej fazie.. Oprócz niecek pojawiły się okna, dach i dobiegają końca prace betoniarskie. Przy budynku trwa przebudowa zatoki autobusowej na ul. Kościuszki.

Schron pod basenem we Wrzeszczu. Prace są zaawansowane Źródło zdjęcia: Międzynarodowe Targi Gdańskie

Przed wykonawcą jeszcze wykonanie izolacji i betonowej posadzki, na której w kolejnych miesiącach pojawi się właściwe dno niecek. Ten etap prac przewidziany jest na początek przyszłego roku. - Musimy najpierw wykonać sufit podwieszany oraz ułożyć płytki ścienne i podłogowe na plażach wokół niecek, a dopiero na samym końcu nastąpi montaż dna. Niecki zostaną wypełnione wodą w ostatnim etapie - na miesiąc przed odbiorami - precyzuje Radosław Kotewicz, kierownik projektu.

Schron pod basenem we Wrzeszczu. Prace są zaawansowane Źródło zdjęcia: Międzynarodowe Targi Gdańskie

Schron pod basenem

Basen we Wrzeszczu będzie też pełnił funkcję schronu. Powstający tam także podziemny parking w przypadku zagrożenia zostanie zaadaptowany na tzw. punkt tymczasowego schronienia z miejscami dla około 400 osób. Będzie można tu spędzić do 48 godzin, a w tym czasie dostawy prądu zapewniać będą m.in. specjalnie zakupione w tym celu agregaty. Działać będzie specjalnie zaprojektowany system podgrzewczy.

- Do końca roku zostanie wykonana także rampa zjazdowa do hali garażowej oraz od strony ulicy Kościuszki kanał wentylacyjny na potrzeby miejsca doraźnego schronienia - dodaje Kotewicz.

Otwarcie obiektu zaplanowano na lipiec przyszłego roku.