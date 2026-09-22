Pod miejskim basenem będzie mogło się schronić 400 osób
Jak informują Międzynarodowe Targi Gdańskie i firma Strabag, odpowiadające za inwestycję, budowa basenu we Wrzeszczu jest w bardzo zaawansowanej fazie.. Oprócz niecek pojawiły się okna, dach i dobiegają końca prace betoniarskie. Przy budynku trwa przebudowa zatoki autobusowej na ul. Kościuszki.
Przed wykonawcą jeszcze wykonanie izolacji i betonowej posadzki, na której w kolejnych miesiącach pojawi się właściwe dno niecek. Ten etap prac przewidziany jest na początek przyszłego roku. - Musimy najpierw wykonać sufit podwieszany oraz ułożyć płytki ścienne i podłogowe na plażach wokół niecek, a dopiero na samym końcu nastąpi montaż dna. Niecki zostaną wypełnione wodą w ostatnim etapie - na miesiąc przed odbiorami - precyzuje Radosław Kotewicz, kierownik projektu.
Schron pod basenem
Basen we Wrzeszczu będzie też pełnił funkcję schronu. Powstający tam także podziemny parking w przypadku zagrożenia zostanie zaadaptowany na tzw. punkt tymczasowego schronienia z miejscami dla około 400 osób. Będzie można tu spędzić do 48 godzin, a w tym czasie dostawy prądu zapewniać będą m.in. specjalnie zakupione w tym celu agregaty. Działać będzie specjalnie zaprojektowany system podgrzewczy.
- Do końca roku zostanie wykonana także rampa zjazdowa do hali garażowej oraz od strony ulicy Kościuszki kanał wentylacyjny na potrzeby miejsca doraźnego schronienia - dodaje Kotewicz.
Otwarcie obiektu zaplanowano na lipiec przyszłego roku.