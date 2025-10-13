Logo strona główna
Trójmiasto

95-latka wpadła do studni. Strażaków poprosiła o drabinę

95-latka wpadła do studni w Gdańsku
Do zdarzenia doszło w Gdańsku
Źródło: Google Earth
95-letnia mieszkanka Gdańska wpadła do studni. Miała szczęście, bo w środku niemal nie było wody. Poobijana i wychłodzona poprosiła strażaków o drabinę. Ratownicy ewakuowali seniorkę i przekazali medykom.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 12 października około 15.30 w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku. Służby dostały informację o tym, że 95-latka wpadła do studni. Poziom wody w środku wynosił zaledwie kilkanaście centymetrów, ale kobieta spadła z kilku metrów. Na miejsce wysłano strażaków.

95-latka wpadła do studni w Gdańsku
95-latka wpadła do studni w Gdańsku
Źródło: KM PSP Gdańsk

95-latka poprosiła strażaków o drabinę

"Poszkodowana kobieta była na tyle przytomna, że pomimo wychłodzenia i poobijania od upadku, poprosiła strażaków o drabinę, twierdząc, że wyjdzie sama. Oczywiście strażacy natychmiast dotarli na dół, aby ewakuować poszkodowaną na powierzchnię i przekazać zespołowi ratowników medycznych" - informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Strażacy nie wiedzą, jak kobieta znalazła się w studni. Wiadomo, że ta znajduje się w pobliżu jej miejsca zamieszkania.

Strażacy ewakuowali 95-letnią kobietę ze studni
Strażacy ewakuowali 95-letnią kobietę ze studni
Źródło: KM PSP Gdańsk
Seniorka wpadła do studni
Seniorka wpadła do studni
Źródło: KM PSP Gdańsk
Autorka/Autor: SK/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KM PSP Gdańsk

Gdańsk
