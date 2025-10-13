Logo strona główna
Trójmiasto

Motocyklista na jednym kole wyprzedzał auta. Policja analizuje nagranie

Na jednym kole wyprzedzał auta
Motocyklista na jednym kole wyprzedzał auta
Źródło: Stop Cham
Do sieci trafiło nagranie, na którym widać motocyklistę, który jadąc na jednym kole wyprzedza samochody. Autor filmu twierdzi, że jednoślad nie miał tablic rejestracyjnych. Sprawie przygląda się policja. Jak informuje nas oficer prasowy, motocykliście może grozić 30 tysięcy złotych kary.

Do zdarzenia miało dojść 3 października na drodze wojewódzkiej numer 209 na trasie Suchorze-Kołczygłowy (województwo pomorskie). Nagranie, na którym widać, jak motocyklista wyprzedza samochody jadąc na jednym kole opublikował w niedzielę portal Stop Cham

Autor nagrania twierdzi, że motocykl nie miał tablic rejestracyjnych.

Policja sprawdza zdarzenie

Jak przekazał nam sierżant sztabowy Dawid Łaszcz z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie, funkcjonariusze nie dostali zgłoszenia w tej sprawie, jednak z nagrania - które trafiło do sieci - wynika, że doszło do zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Motocyklista na jednym kole wyprzedzał auta. Policja sprawdza nagranie
Źródło: KPP Bytów

- To wideo zostało zabezpieczone przez naszych policjantów. W tej sprawie wszczęte zostanie postępowanie wyjaśniające o wykroczenie z artykułu 86 Kodeksu wykroczeń, mówiącego o powodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu na drogach publicznych. Gdy taki kierowca stanie przed sądem, wysokość kary może wynieść 30 tysięcy złotych, może też zostać zasądzony wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów - powiedział nam oficer prasowy.

Dodał, że za brak tablicy rejestracyjnej grozi 1500 złotych mandatu.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: MAK/gp

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Stop Cham

motocyklistawojewództwo pomorskieDrogi w PolscePolicja
