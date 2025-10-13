Motocyklista na jednym kole wyprzedzał auta. Policja analizuje nagranie

Motocyklista na jednym kole wyprzedzał auta Źródło: Stop Cham

Do zdarzenia miało dojść 3 października na drodze wojewódzkiej numer 209 na trasie Suchorze-Kołczygłowy (województwo pomorskie). Nagranie, na którym widać, jak motocyklista wyprzedza samochody jadąc na jednym kole opublikował w niedzielę portal Stop Cham

Autor nagrania twierdzi, że motocykl nie miał tablic rejestracyjnych.

Policja sprawdza zdarzenie

Jak przekazał nam sierżant sztabowy Dawid Łaszcz z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie, funkcjonariusze nie dostali zgłoszenia w tej sprawie, jednak z nagrania - które trafiło do sieci - wynika, że doszło do zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Motocyklista na jednym kole wyprzedzał auta. Policja sprawdza nagranie Źródło: KPP Bytów

- To wideo zostało zabezpieczone przez naszych policjantów. W tej sprawie wszczęte zostanie postępowanie wyjaśniające o wykroczenie z artykułu 86 Kodeksu wykroczeń, mówiącego o powodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu na drogach publicznych. Gdy taki kierowca stanie przed sądem, wysokość kary może wynieść 30 tysięcy złotych, może też zostać zasądzony wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów - powiedział nam oficer prasowy.

Dodał, że za brak tablicy rejestracyjnej grozi 1500 złotych mandatu.

"Motor krosowy bez tablic rejestracyjnych raczej nie powinien poruszać się po drogach...

